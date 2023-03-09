На одну из самых больших ракетных атак за год великой войны первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала в твиттере. Она опубликовала твит сразу на двух языках – украинском и английском, чтобы международное сообщество в очередной раз увидело подлое лицо России.

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Елена Зеленская отреагировала на ракетную атаку 9 марта

Россия нанесла массированный удар по всей Украине – как всегда, коварно, ночью. На Львовщине прямо у себя дома от попадания ракеты погибли люди. Мои мысли сегодня с их родными. Очередная ужасная тревожная ночь для украинцев. Но знаем точно: враг беснуется, потому что проигрывает,

– написала Елена Зеленская.

В комментариях юзеры твиттера поддержали первую леди Украины хештегами StopRussia, RussiaisATerroistState – "Остановите Россию", "Россия – террористическое государство".

Важно, что президент Владимир Зеленский также отреагировал на массированную ракетную атаку. Он подчеркнул, что ночь была тяжелой, выразил соболезнования родным пострадавших и погибших и не забыл поблагодарить часовых нашего неба.

"Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", – написал Зеленский в телеграмме и показал, что все соответствующие службы работают на месте прилетов.

Внимание! Силы ПВО совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины сбили из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" – 34. Также в металлолом превратили 4 иранские дроны.