"Під завалами можуть бути люди": зірковий бомонд емоційно реагує на цинічний обстріл Запоріжжя

Російські ракети вчергове влучили в житловий будинок в одному з міст України. Внаслідок цього є жертви та поранені.

Трагічний інцидент трапився в Запоріжжі. На цей обстріл активно відреагували українські знаменитості, передає 24 Канал. Зірки поширюють інформацію про цинічну атаку росіян та висловлюють щирі співчуття родинам загиблих.

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Тарас Цимбалюк

Артист виставив інстаграм-сторіс з наслідками атаки по Запоріжжю й наголосив, що росіяни знову обстріляли мирне населення.

Сусід влаштував для українців чергову страшну ніч. Запоріжжя. Вкотре завданий удар по житлових будинках. По мирному населенню. Знову цинічно вбиті невинні люди,

– зазначив актор.



Тарас Цимбалюк висловився про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Настя Каменських

Виконавиця теж поширила кадри пошкодженого будинку в місті й зазначила, що співчуває рідним та близьким загиблих.

Ракетні удари по місту, інфраструктурі та житловому будинку у центрі міста, зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких,

– наголосила співачка.



Настя Каменських прокоментувала удар по Запоріжжю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина Федишин

Артистка виставила кадри наслідків російської терористичної атаки по Запоріжжю.



Ірина Федишин прокоментувала обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ольга Сумська

"Страхіття. Ніч у Запоріжжі. Люди під завалами", – поділилася акторка.



Ольга Сумська відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Лілія Ребрик

Телеведуча теж показала, як виглядає "страшна ніч для Запоріжжя".



Лілія Ребрик висловилась про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANAS

Співачка виставила відео з наслідками руйнування будинку й висловила щирі співчуття близьким загиблих і поранених.



Roxolanas відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші зірки реагують на ракетний обстріл Запоріжжя / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Черговий обстріл Запоріжжя: що відомо