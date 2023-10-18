Трагічний інцидент трапився в Запоріжжі. На цей обстріл активно відреагували українські знаменитості, передає 24 Канал. Зірки поширюють інформацію про цинічну атаку росіян та висловлюють щирі співчуття родинам загиблих.
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Тарас Цимбалюк
Артист виставив інстаграм-сторіс з наслідками атаки по Запоріжжю й наголосив, що росіяни знову обстріляли мирне населення.
Сусід влаштував для українців чергову страшну ніч. Запоріжжя. Вкотре завданий удар по житлових будинках. По мирному населенню. Знову цинічно вбиті невинні люди,
– зазначив актор.
Тарас Цимбалюк висловився про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Настя Каменських
Виконавиця теж поширила кадри пошкодженого будинку в місті й зазначила, що співчуває рідним та близьким загиблих.
Ракетні удари по місту, інфраструктурі та житловому будинку у центрі міста, зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких,
– наголосила співачка.
Настя Каменських прокоментувала удар по Запоріжжю / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ірина Федишин
Артистка виставила кадри наслідків російської терористичної атаки по Запоріжжю.
Ірина Федишин прокоментувала обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ольга Сумська
"Страхіття. Ніч у Запоріжжі. Люди під завалами", – поділилася акторка.
Ольга Сумська відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Лілія Ребрик
Телеведуча теж показала, як виглядає "страшна ніч для Запоріжжя".
Лілія Ребрик висловилась про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс
ROXOLANAS
Співачка виставила відео з наслідками руйнування будинку й висловила щирі співчуття близьким загиблих і поранених.
Roxolanas відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як інші зірки реагують на ракетний обстріл Запоріжжя / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Черговий обстріл Запоріжжя: що відомо
- Нещодавно Запоріжжя зазнало шести ракетних ударів російської армії протягом ночі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, в результаті чого загинули двоє людей і троє отримали поранення.
- Крім того, існує вірогідність, що ще троє мешканців можуть залишатися під завалами.
- У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок, зокрема постраждав під'їзд з 5-го по 3-й поверх.
- З метою безпеки мешканців надзвичайники оперативно евакуювали з будівлі близько 50 осіб.