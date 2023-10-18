Трагічний інцидент трапився в Запоріжжі. На цей обстріл активно відреагували українські знаменитості, передає 24 Канал. Зірки поширюють інформацію про цинічну атаку росіян та висловлюють щирі співчуття родинам загиблих.

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Тарас Цимбалюк

Артист виставив інстаграм-сторіс з наслідками атаки по Запоріжжю й наголосив, що росіяни знову обстріляли мирне населення.

Сусід влаштував для українців чергову страшну ніч. Запоріжжя. Вкотре завданий удар по житлових будинках. По мирному населенню. Знову цинічно вбиті невинні люди,
– зазначив актор.


Тарас Цимбалюк висловився про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Настя Каменських

Виконавиця теж поширила кадри пошкодженого будинку в місті й зазначила, що співчуває рідним та близьким загиблих.

Ракетні удари по місту, інфраструктурі та житловому будинку у центрі міста, зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких,
– наголосила співачка.


Настя Каменських прокоментувала удар по Запоріжжю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина Федишин

Артистка виставила кадри наслідків російської терористичної атаки по Запоріжжю.


Ірина Федишин прокоментувала обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ольга Сумська

"Страхіття. Ніч у Запоріжжі. Люди під завалами", – поділилася акторка.


Ольга Сумська відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Лілія Ребрик

Телеведуча теж показала, як виглядає "страшна ніч для Запоріжжя".


Лілія Ребрик висловилась про обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANAS

Співачка виставила відео з наслідками руйнування будинку й висловила щирі співчуття близьким загиблих і поранених.


Roxolanas відреагувала на обстріл Запоріжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші зірки реагують на ракетний обстріл Запоріжжя / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Черговий обстріл Запоріжжя: що відомо

  • Нещодавно Запоріжжя зазнало шести ракетних ударів російської армії протягом ночі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, в результаті чого загинули двоє людей і троє отримали поранення.
  • Крім того, існує вірогідність, що ще троє мешканців можуть залишатися під завалами.
  • У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок, зокрема постраждав під'їзд з 5-го по 3-й поверх.
  • З метою безпеки мешканців надзвичайники оперативно евакуювали з будівлі близько 50 осіб.