Трагический инцидент произошел в Запорожье. На этот обстрел активно отреагировали украинские знаменитости, передает 24 Канал. Звезды распространяют информацию о циничной атаке россиян и выражают искренние соболезнования семьям погибших.
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Тарас Цымбалюк
Артист выставил инстаграмм-сторис с последствиями атаки по Запорожью и подчеркнул, что россияне снова обстреляли мирное население.
Сосед устроил для украинцев очередную страшную ночь. Запорожье. Еще раз нанесен удар по жилым домам. По мирному населению. Снова цинично убиты невинные люди,
– отметил актер.
Тарас Цымбалюк высказался об обстреле Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис
Настя Каменских
Исполнительница тоже распространила кадры поврежденного дома в городе и отметила, что соболезнует родным и близким погибших.
Ракетные удары по городу, инфраструктуре и жилому дому в центре города, разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,
– подчеркнула певица.
Настя Каменских прокомментировала удар по Запорожью / Скриншот с инстаграмм-сторис
Ирина Федишин
Артистка выставила кадры последствий российской террористической атаки по Запорожью.
Ирина Федишин прокомментировала обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис
Ольга Сумская
"Ужас. Ночь в Запорожье. Люди под завалами", – поделилась актриса.
Ольга Сумская отреагировала на обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис
Лилия Ребрик
Телеведущая тоже показала, как выглядит "страшная ночь для Запорожья".
Лилия Ребрик высказалась об обстреле Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис
ROXOLANAS
Певица выставила видео с последствиями разрушения дома и выразила искренние соболезнования близким погибших и раненых.
Roxolanas отреагировала на обстрел Запорожья / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как другие звезды реагируют на ракетный обстрел Запорожья / Скриншоты с инстаграмм-сторис
Очередной обстрел Запорожья: что известно
- Недавно по Запорожью совершили шесть ракетных ударов. Одна из ракет попала в многоэтажку, в результате чего погибли два человека и трое получили ранения.
- Кроме того, существует вероятность, что еще три жителя могут оставаться под завалами.
- В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате обстрела сильно пострадал жилой дом, в том числе подъезд с 5-го по 3-й этаж.
- В целях безопасности жителей оперативно эвакуировали из здания.