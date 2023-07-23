"Страшний біль": український бомонд емоційно реагує на масовану нічну атаку Одеси
В ніч на 23 липня росіяни масовано обстріляли Одещину ракетами. Внаслідок чергової атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор в історичному центрі міста. Відомо, що пошкоджено багато житлових будинків та цивільну інфраструктуру. Окрім цього, є поранені та загиблі.
Українські зірки вже встигли відреагувати на чергову нічну атаку. Вони висловлюють злість на країну-агресорку та співчуття постраждалим. 24 Канал зібрав реакції зіркового бомонду на атаку росіян Одещини.
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Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар опублікував допис з наслідками ракетного обстрілу Одещини.
"Іноді здається, що більше зла вони вже не можуть зробити", – написав кулінар.
Ольга Сумська
"Співчуваємо вам, дорогі наші одесити. Страшний біль", – зазначила акторка.
Юрій Горбунов
"Суцільний жах. Серце розривається. Одесити, найщиріші співчуття. Тримайтеся, прошу. Однак такі кадри, напевно, надихають світову спільноту та українських корупціонерів, які живуть під гаслом "моя хата з краю"", – поділився телеведучий.
Alyona Alyona
Співачка поширила у своїх соціальних мережах фото з наслідками влучань російських ракет в одеський храм.
Alyona Alyona відреагувала на російську атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс
Святослав Вакарчук
"Російський ракетний терор триває. Одесо, люба наша, сил тобі. Усім, хто постраждав якнайшвидшого одужання", – написав виконавець.
Святослав Вакарчук відреагував на нічну атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
Ведучий виставив кадри зі зруйнованих будівель в Одесі та емоційно звернувся до одеситів, які зрадили Україну.
"Так звані "публічні люди" з Одеси, як живуть в Росії, подивіться на центр вашого міста. Ви боягузи, і живіть з цим до кінця життя", – написав Бєдняков.
Андрій Бєдняков звернувся до зрадників / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тіна Кароль, Юлія Саніна, Олена Зеленська та інші знаменитості також не змогли промовчати у відповідь на російський удар по Одесі. Вони емоційно реагують у своїх соціальних мережах та співчувають рідним загиблих та поранених.
Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіc:
Що відомо про обстріл Одеси 23 липня: головне
- Російські військові атакували місто щонайменше 5 видами ракет. Вони били "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та Іскандер-К, а ще балістичними ракетами Іскандер-М.
- Окрім того, що росіяни зруйнували центральний Спасо-Преображенський храм, також постраждали православні святині. Зокрема, з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
- По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.
- До того ж понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.
- Відомо про 1 загиблого. Також одну людину успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. Ба більше, 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано.