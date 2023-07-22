Про смерть акторки повідомила її родина. У неї залишились троє синів: Чарлі, Артур і Жульєн, внуки, а також брати та сестри.

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Дебютувала лише у три рочки

Майбутня актриса народилася у березні 1949 року у Санта-Моніці, що в Каліфорнії, США. Вона була донькою легендарного актора і режисера Чарлі Чапліна та його четвертої дружини Уни О'Ніл. А також – третьою з восьми дітей.

Варто зазначити, що у її родині не лише батько зв'язав своє життя з кінематографом. Її дідусь Юджин О'Ніл був американським драматургом, а старша сестра Джеральдіна, яка народилася за 5 років до Жозефіни – стала акторкою.

Дебютувала ж Жозефіна у дуже ранньому віці. Коли їй було лише три рочки, вона знялася з епізодичною роллю у батьковому фільмі "Вогні рампи", а через 15 років у його ж фільмі "Графиня з Гонконгу".

За свою кар'єру Жозефіна Чаплін знялася у багатьох серіалах та фільмах, а більша частина її роботи була пов'язана з Францією. Окрім того, тривалий час жінка керувала офісом Чапліна в Парижі. Також вона спонсорувала встановлення статуї свого батька у селищі Вотервіл в Ірландії, де часто відпочивала з родиною.

Що відомо про акторську кар'єру

За свою кар'єру Жозефіна Чаплін знялася в низці фільмів, деякі з яких згодом були відзначені нагородами. Мовиться, зокрема, про:

фільм П’єра Паоло Пазоліні "Кентерберійські оповідання", де грала одну з головних ролей,

Річарда Балдуччі "Запах хижаків".

Також вона зіграла разом з Лоуренсом Харві в драмі "Втеча до сонця", де йшлося про групу людей, які намагалися втекти з Радянського Союзу. А згодом й головну роль у канадській драмі "Хлопець з затоки".

Уу її фільмографії є й драми, й кримінальні трилери, і навіть фільми жахів. Окрім кіно вона знімалася й у серіалах.