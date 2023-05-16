Чим ви кращі, – Ксенія Мішина відповіла хейтерам щодо ППО і порівняла українців з росіянами

Вночі 16 травня росіяни вкотре атакували Україну ракетами. Українці прокинулися від сирен та звуків вибухів. На щастя, сили ППО знищили всі ворожі ракети. Однак не обійшлося без скандалів зі знаменитостями. Акторку Ксенію Мішину розкритикували за те, що вона показала роботу ППО в мережі.

Відео, де видно роботу наших захисників, Ксенія оприлюднила в інстаграм-сторіс. Після численної критики акторка видалила ролик і відповіла хейтерам.

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Що каже Мішина про свої відео з роботою ППО

Зірка опублікувала кілька сторіс, у яких відповіла всім, хто її критикував: "Поки "усілякі" телеграмканали без розбору, під одну гребінку намагаються підняти свої рейтинги моїми ліхтарями в небі без прив'язки до місцевості й навіть не з мого місця проживання… В Києві продовжують працювати live-камери, де видно абсолютно все, що відбувалося".

Акторка додала, що одразу активізувалися ті люди, яким байдуже, на кого накидатися, кого поливати брудом. Таких українців вона порівняла з росіянами.

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, бо розумію, що будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це, бляха, наше життя! І ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають. Але вибачте, на моєму відео ніх*ра не було, окрім військового неба, під яким ми живемо!", – написала Мішина.

Пам'ятаю, як приблизно таке саме мені писали росіяни на початку вторгнення. І виникає питання: "Чим ви кращі за п*дарасів?",

– підсумувала Ксенія.

Ксенія Мішина відповіла хейтерам / Скриншоти інстаграм-сторіс акторки

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