Видео, где видна работа наших защитников, Ксения обнародовала в инстаграм-сторис. После многочисленной критики актриса удалила ролик и ответила хейтерам.
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Что говорит Мишина о своих видео с работой ПВО
Звезда опубликовала несколько страстей, в которых ответила всем, кто ее критиковал: "Пока "всякие" телеграммканалы без разбора, под одну гребенку пытаются поднять свои рейтинги моими фонарями в небе без привязки к местности и даже не с моего места жительства… В Киеве продолжают работать live-камеры, где видно абсолютно все происходящее".
Актриса добавила, что сразу активизировались те люди, которым все равно, на кого набрасываться, кого поливать грязью. Таких украинцев она сравнила с россиянами.
"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, потому что понимаю, что любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают. Но извините, на моем видео них*ра не было, кроме военного неба, под которым мы живем!", – написала Мишина.
Помню, как примерно такое же мне писали русские в начале вторжения. И возникает вопрос: "Чем вы лучше п*дарасов?",
– подытожила Ксения.
Ксения Мишина ответила хейтерам / Скриншоты инстаграм-сторис актрисы
Россия снова атаковала Украину ракетами: главное
- В ночь на 16 мая враг выпустил по Украине 18 ракет. Также россияне выпустили по нашему государству дроны типа Shahed-136/131 и разведывательные беспилотники "Орлан-10" и SuperCam.
- Валерий Залужный сообщил, что наши военные уничтожили все враждебные цели. Они были направлены на столицу и Киевскую область.
- По данным КМВА, эта атака была исключительной по своей плотности – Россия выпустила максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.
- По Николаевской области враг выпустил 4 ракеты типа "Калибр" из Черного моря. К счастью, силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили все ракеты.