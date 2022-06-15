Рада, що не влізла в цю історію, – Катерина Павленко про гучний скандал з Нацжурі Євробачення

Зірка гурту Go_A, який торік представляв Україну на міжнародному конкурсі Євробачення та отримав 5 місце, поділилась своїми думками про цьогорічне суддівство. Їй одразу запропонували стати речницею конкурсу, а не учасником журі, але вона цьому невимовно рада.

В інтерв'ю 24 каналу Катерина Павленко поділилась, що їй одразу запропонували зайняти місце речниці – вона оголошувала бали від України у фіналі шоу, а її колезі, Тарасу Шевченку, казали йти в журі. Але в нього виникла можливість побути в той час із сім'єю, то він обрав рідних, а не конкурс.

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На запитання, чи вона погодилась би стати представником Національного журі України, то каже, що ні. Хоча вона й довіряє своїм смакам, але ніколи не знаєш, що може статись така історія, як у 2022 році – коли журі виставили низькі бали країнам-сусідам.

Чесно кажучи, я навіть не погодилася б, якби мені запропонували бути в журі, бо це велика відповідальність. Хоча в мене вже була нагода бути в журі чеського Нацвідбору. І дуже часто моє бачення збігається з баченням людей, які потім голосують. І в принципі своєму смаку я довіряю, але я не можу брати відповідальність за інших людей. І я дуже рада, що все-таки не влізла в цю історію, бо в мене з приводу голосування були кардинально інші думки, але за сумою голосів вони ніяк не вплинули б на ситуацію в цілому,

– каже Катерина Павленко.

Якось вона була у журі Дитячого Євробачення і каже, що це дуже складний процес, "адже ти залежиш від думки інших людей, а твої бали майже нічого не означають".

"Цього року, наскільки я пам'ятаю, було п'ять членів журі, і навіть якщо ти висловиш свою думку, то все одно вона може просто загубитися. У цьому і є сенс голосування. Тому брати таку відповідальність на себе я не хочу, навіть якщо мені запропонували б йти в талант-шоу", – додала Павленко.

Лідерка гурту Go_A переконана, що музика – це не про бали та перемогу.

Для мене вона більше про сенси, емоції, тому мені складно оцінювати музику в рамках конкурсу. Я завжди оцінюю її більше по своїх відчуттях і по тому, як ця музика впливає на мене. Звісно, є якісь професійні якості, вокал, але мене в музиці завжди цікавила не так технічна частина, як емоційна і смислова. Тому я навіть не розглядаю такої можливості йти в журі, бо судити музику – для мене це неможливо,

– поміркувала Катерина.

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