Відомий український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" записав два відеозвернення. Одне, щоб висловити вдячність захисникам, а інше, щоб звернутись до мешканців Росії.

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П'ятий день, як нами захоплюється світ

Святослав Вакарчук зняв відео з захисниками, ймовірно, з тероборони. Він підкреслив, що пішла п'ята доба не тільки війни, але й оборони України, якою захоплюється світ.

П'ята доба оборони України, якою захоплюється весь світ! Це вже буде на сторінках підручників! Історія, яку пишуть наші захисники. Слава Україні! Героям Слава!

– сказав Вакарчук.

Вакарчук з захисниками:

Святослав Вакарчук звернувся до росіян

Услід за іншими зірками виконавець розповів, що насправді відбувається в Україні.

П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому – зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли,

– розповів Святослав Вакарчук.

Співак наголосив, що це – військовий злочин, найбільший з часів Другої світової. І лише росіяни можуть зупинити злочинця, ім'я якого відоме всім.

"Не мовчіть! Поки ще не зовсім пізно. Виходьте! Всі! на площі та вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії – чим більше вас, тим менше ваш страх. Вимагайте припинити війну! І звертаюся до російських матерів – прямо зараз ваших дітей убиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м'ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже", – підкреслив артист.

Святослав Вакарчук звернувся до росіян:

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Текст публікації Святослава Вакарчука

Росіяни, це звернення до вас.

П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому – зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли.

Це військовий злочин, якого не було в Європі з часів Другої світової війни! Ім'я злочинця відоме всій планеті. І зупинити його ви можете. Так! Саме ви!!

Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно – всім вийти на вулиці й вимагати від обраної вами влади зупинити це божевілля і вивести ваші війська з території України.

Але цей страх мізерний у порівнянні з тим, в яку прірву веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін.

Не мовчіть! Поки ще не зовсім пізно. Виходьте! Всі! на площі та вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії – чим більше вас, тим менше ваш страх. Вимагайте припинити війну! І звертаюся до російських матерів – прямо зараз ваших дітей убиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м'ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже.

У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати до України! Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!

А тим, хто спізнився, скажу окремо. Я в коментарях залишу інформацію, куди телефонувати, якщо ваші сини, брати, батьки, які поїхали на "навчання", не відповідають кілька днів. Можливо, вони ще живі, у полоні.

Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не лише з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!