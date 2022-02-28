Известный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" записал два видеообращения. Одно, чтобы выразить благодарность защитникам, а другое, чтобы обратиться к жителям России.

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Пятый день, как нами восхищается мир

Святослав Вакарчук снял видео с защитниками, вероятно, с терробороны. Он подчеркнул, что пошли пятые сутки не только войны, но и обороны Украины, которой восхищается мир.

Пятые сутки обороны Украины, которыми восхищается весь мир! Это уже будет на страницах учебников! История, которую пишут наши защитники. Слава Украине! Героям Слава!

– сказал Вакарчук.

Вакарчук с защитниками:

Святослав Вакарчук обратился к россиянам

Вслед за другими звездами исполнитель рассказал, что происходит в Украине.

Пятые сутки по всей Украине погибают люди от российских бомб, наши мирные города еще несколько дней назад – сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как это ужасно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов,

– рассказал Святослав Вакарчук.

Певец подчеркнул, что это – военное преступление, крупнейшее со времен Второй мировой. И только россияне могут остановить преступника, имя которого известно всем.

"Не молчите! Пока ещё не совсем поздно. Выходите! Все! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России – чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну! И обращаюсь к российским матерям – прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти", – подчеркнул артист.

Святослав Вакарчук обратился к россиянам:

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Текст публикации Святослава Вакарчука

Россияне, это обращение к вам.

Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города ещё несколько дней назад – сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как же это чудовищно, гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов.

Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы!!

Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно – всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведёт всех вас обезумевший диктатор Путин.

Не молчите! Пока ещё не совсем поздно. Выходите! Все! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России - чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!

И обращаюсь к российским матерям – прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти.

У вас есть последний шанс спасти своих детей – говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлёвскими преступниками!

А тем, кто опоздал, скажу отдельно. Я в комментариях оставлю информацию, куда звонить, если ваши сыновья, братья, отцы, поехавше на "учения" не отвечают несколько дней. Возможно, они ещё живы, в плену.