Гламурное мероприятие National Bloggers Awards состоялось в отеле Fairmont Kyiv с участием звездных ведущих, певцов и инфлюенсеров. Развлекали публику дуэт TVORCHI, Наталья Могилевская и ведущий Владимир Остапчук. Кроме этого Настя Каменских выполняла роль ведущей "Светской жизни" вместо Кати Осадчей.

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Лучших блоггеров Украины определяли в трех главных соцсетях: Instagram, TikTok, а также YouTube. За несколько недель до церемонии в сети можно было проголосовать за любимого блоггера, но главную долю голосов отдали жюри агентства.

Итак, предлагаем узнать всех победителей премии:

Instagram:

Блогер года – Никита Добрынин

Блогера года – Таня Парфильева

Медиаблогер – Надя Дорофеева

Инстамама – Кристина Шаркади

Бьюти – Лиза Краснова

Z-блоггер – Пупси Кира

Развлекательный блог – Антон Скуратов

Lifestyle – Саба Мусина

Восходящая звезда – Луладжа Олеговна

Visual – Саша Чистов

Мода – Алина Френдий

Бизнес – Валерия Бородина

Еда – Евгений Клопотенко

Тревел – Антон Птушкин

Микроинфлюенсер – Марк Ливин

TikTok:

Тиктокер года – Олег Машуковский

Контент-мейкер – Настя Захандревич

Трек – Elefante – NK

Звезда – Надя Дорофеева

YouTube:

YouTube-блоггер года – Антон Птушкин

Интервьюер – Маша Ефросинина

Пародия – Четкий Паца

Шоу – "Педан может"

Тревел – Антон Птушкин

Фото с премии



Настя Каменских с Олегом Машуковским и другими / Фото из фан-аккаунта Каменских



Леся Никитюк в отеле Fairmont Kyiv / Фото с инстаграма ведущей



Блогерша года – Таня Парфильева / Фото с инстаграма блогера



Блогеры Орест Мурий и Татьяна Николенко / Фото с инстаграма блогера



Настя Каменских с наградой / Фото с инстаграма певицы

Саба Мусина / для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Евгений Клопотенко: