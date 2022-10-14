Завадюк запросив "Пташку" з Азовсталі на "Голос країни": що вона йому відповіла

Наприкінці вересня з полону повернули захисників Маріуполя. Серед них і 21-річна Катерина Поліщук, яку всі знають під позивним "Пташка". Вона стала голосом "Азовсталі", її пісні підтримували бойовий дух усієї України. Тож продюсер "Голосу країни" запросив дівчину виступити на шоу.

У День захисника України у Катерини Поліщук відбувся перший телевізійний ефір після повернення з російського полону. З цієї нагоди до неї звернувся продюсер 12 сезону "Голосу країни" Володимир Завадюк і запросив заспівати у проєкті.

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Завадюк запросив "Пташку" виступити на "Голосі країни"

"Для нас, команди Big Brave Events, і для мене продюсера "Голосу країни" величезна честь запросити тебе, "Пташко", виступити в головному вокальному проєкті нашої країни. Адже "Голос" надихає, адже пісня – наша ДНК, адже ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, на "Голосі країни" ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ", – звернувся продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк.

У рамках проєкту "Інтерв'ю24" 24 канал мав інтерв'ю з Володимиром Завадюком

Що Катерина Поліщук відповіла продюсеру "Голосу країни"

Я думаю, це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. У першу чергу для мене – це повернення хлопців, тому будемо дивитися. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму,

– відповіла "Пташка".

"Буде все залежати від того, як буде розвиватися геополітична ситуація в країні. Від того будемо відштовхуватися. І все-таки зараз найбільша моя мета і найбільший мій обов'язок – це повернення всіх полонених. Тому що це мої побратими, це мої брати. Я розумію, де вони, я розумію, що з ними, і я розумію, що їм дуже потрібно додому. Вони не заслуговують бути там", – додала Катерина Поліщук.

До речі, на прямий ефір ранкового шоу "Пташка" втекла з госпіталю, де проходить реабілітацію.

"Я вдома. Мене лікують, про мене турбуються, поруч усі свої, рідні. Тому прекрасно насправді. Звісно втома й виснаження дають про себе знати, але нічого", – поділилася Катерина Поліщук.

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