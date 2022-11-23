"Пташка" Катерина Поліщук висловилась про шоубізнес: чи хоче вона почати там кар'єру

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, яку кличуть "Пташкою", висловилась про шоубізнес. Вона зізналась, чи бачить себе на сцені.

Парамедикиня Катерина Поліщук підкорила українців виступом на "Голосі країни". Але "Пташка" зізналась, що не бачить себе на сцені, про що зізналась в інстаграм-сторіз.

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"Пташка" про шоубізнес

Катерина Поліщук поділилась, що для неї участь у вокальному проєкті була дуже емоційною. Вона додала, що зустріла там багатьох різних людей, але натякнула на їхню нещирість.

"Пташка" зізналась, що не бачить себе на сцені. Але визнає, що це так само спосіб боротьби з ворогом.

Мене довго не було в ефірі, я відмикалась після шоу. То було емоційно. По-різному емоційно. Зустрілись різні люди і я вкотре переконалась, що моє місце не на сцені, просто зараз це один з методів боротьби. Але не моє. Особливо шоубізнес. Хоч і зустрілись справжні й розуміючі, але їх 20%,

– зізналась Катерина Поліщук.



"Пташка" про шоубізнес / Фото з інстаграм-сторіз

Як "Пташка" співала в "Голосі країни"

У жовтні продюсер Володимир Завадюк запросив "Пташку" виступити на "Голосі країни". Тоді вона проходила реабілітацію після полону, тому чіткої відповіді не дала.

Все-таки Катерина Поліщук вирішила заспівати у суперфіналі. Вона виконала пісню "Спи маленький козачок" і подякувала захисникам.

"Я хочу подякувати всім, хто бореться, всім, хто тримається, всім, хто співає. Ми повинні бути сильні, як незламна "Азовсталь". Свободу захисникам "Азовсталі", свободу захисникам України".

Виступ Катерини Поліщук на "Голосі країни": дивіться відео онлайн