Прожили тільки 2 місяці: Цибульська розповіла, чи будуть відновлювати житло батьків

Оля Цибульська останні кілька місяців щоразу розповідає, як її батьки пережили окупацію Ірпеня. Їхня квартира повністю знищена, тому наразі сім'я не планує ні повертатись туди, ні відновлювати його.

Коли росіяни окупували Київщину, батьки Олі Цибульської залишились жити в Ірпені. Вони не покидали дім, оскільки він був абсолютно новим – вони встигли прожити там лише 2 місяці.

Інтерв'ю повністю Не відкладайте життя на потім, – інтерв'ю з Олею Цибульською про Ірпінь, шоубіз та Євробачення

"Ми не знаємо, як далі бути… Ми робили 3 роки ремонт в цій квартирі, батьки переїхали до нас ближче до Києва, щоб няньчитися з онуками і мати можливість більше бачитися. Я була в роз’їздах, тому рідко вдавалося приїхати. Але вони прожили в цій квартирі трохи більше 2 місяців після ремонту…" – каже Цибульська.

Зараз мама Олі подала усі документи, необхідні для відшкодування та відбудови житла після війни, проте зараз вона туди не планує повертатись.

Коли їх евакуювали, а потім, коли деокупували Ірпінь, то батьки знайшли в інтернеті фото будинку, де було видно, що у них вибиті вікна, типу стіна завалена в сторону. Була надія, що це просто щось прилетіло і там вилетіли шибки, але коли зайшли туди, то там і живого місця немає. Квартира прострелена танками наскрізь, там впав дах – це був останній поверх. Вони подали всі документи, які необхідні, всі довідки. Я зараз допомагаю іншим людям з цим теж розібратись. А чи зможуть батьки там жити – не знаю,

– каже Цибульська.

Після того, як волонтери з військовими евакуювали батьків з Ірпеня, мама та брат Олі вже побували у квартирі, аби забрати якісь речі. За словами співачки, повернення у рідний дім було болючим для її мами.

"Мама розповідала, що коли вони зайшли у квартиру, то у неї все "сплинуло": як вони лежали на підлозі без їжі, без води кілька днів, як боялись вставати, щоб дійти до туалету. Адже навпроти їхнього будинку у парку стояли росіяни. Вона чула, як б’ють по будинку, як тряслися стіни, як "ходив" будинок і дзвеніли вікна. Я не знаю, чи можна жити далі в цьому помешканні, тому побачимо – поки що якогось рішення у нас немає", – додала зірка.

Що відчувала Цибульська під час окупації Ірпеня

Оля неодноразово ділилась, який жах пережила, коли у неї не було зв'язку з батьками. На той момент їй здалось, що життя зупинилось:

"Моє життя зупинилось на 5 – 7 днів у той момент, коли мої батьки були в Ірпені в окупації, і коли я не знала, чи вони живі. Ніхто не знав: ні я, ні брат, тому що не було світла, води, не було зв’язку на тій території, де була їхня квартира, яка зараз розбомблена, знищена. Вони були в окупації до останнього, і ніхто не міг сказати, чи живі вони – туди не могли зайти ні волонтери, ні військові. От тоді, мені здається, я померла, тому що в мене не було жодних емоцій, я сиділа в кутку, гортала новини, постійно намагалася комусь додзвонитися, щось вияснити, прочитати якісь телеграм-канали про те, що там відбувається. Це був момент зупинки, скам’янілості".

Інтерв'ю з Олею Цибульською у відеоформаті: відео 24 каналу