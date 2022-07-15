Що не так із проєктом Закону про авторські права: як його "рознесла" компанія Best Music

Команда музичного видавництва Best Music, яка співпрацює з багатьма українськими зірками, незадоволена проєктом Закону у сфері права інтелектуальної власності. На їхню думку, цілі такого проєкту не мають нічого спільного з розв'язанням проблем музичного ринку в Україні.

Днями у Верховну Раду України був запропонований новий законопроєкт у сфері права інтелектуальної власності. Але він потребує негайного доопрацювання – так вважають у команді Best Music, яка співпрацює з Іриною Білик, Олександром Пономарьовим, MONATIK, Сергієм Бабкіним, Без Обмежень, Артемом Пивоваровим та багатьма іншими авторами та артистами.

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проєкт Закону "Про авторське право та суміжні права" №5552-1 був прийнятий за основу 01.07.2022 р. ВРУ у першому читанні. Його подали на розгляд народний депутат України Руслан Стефанчук та інші народні депутати України.

Представники проаналізували проєкт Закону і заявляють, що висновки невтішні для творців та бізнесу.

Автори законопроєкту підкреслюють необхідність його прийняття з огляду на практичні проблеми у реалізації чинного законодавства та необхідності імплементації норм європейського законодавства. Але заявлені цілі прийняття законопроєкту не мають нічого спільного з розв'язанням проблем ринку, захистом авторських і суміжних прав та імплементацію європейських та міжнародних норм!

– кажуть у Best Music.

Тобто цей законопроєкт нібито відбирає право вибору у творця розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної праці, надає можливість ряду користувачів не сплачувати винагороду та впроваджує антиєвропейські норми.

Основні проблеми законопроєкту на думку представників компанії:

Запропонована термінологія, щодо понять "відтворення", "виконання", "аудіовізуальний твір", "розповсюдження", "музичний кліп", "пародія", "ретрансляція" – потребує доопрацювання з урахуванням практики ринку.

Запропоновані дефініції "відтворення" та "ретрансляція" надають можливість користувачам, а саме імпортерам та кабельним ретрансляторам, взагалі не виплачувати роялті.

"Право на оприлюднення твору" віднесено до немайнових прав авторів і створює чимало проблем у практичному застосуванні. Вона наражає артиста, що хоче оприлюднити твір, права на який придбав у автора, на порушення немайнових прав автора.

Автори законопроєкту фактично забирають право вибору в автора творів, виконавців, виробників фонограм, щодо умов реалізації свого продукту. Це стосується й права отримання справедливої винагороди, щодо публічних видів використання.

Проєкт забирає у творця можливість отримання винагороди за публічне використання творів у складі аудіовізуальних творів (фільмах, рекламі, телевізійних шоу тощо).

Суб’єкт майнових прав не зможе обмежити строк використання свого твору у складі аудіовізуального твору, як це було можливо раніше, зокрема у таких аудіовізуальних продуктах як реклама. Проблеми, внаслідок такої норми, з’являться, як у творця, який хоче при таких обмеженнях продати свій твір дорожче, так і у користувача, ціна твору для якого буде завеликою.

Законотворець нехтує виключним правом авторів та виконавців розпоряджатися своїми правами, зокрема, щодо публічних видів використання та зобов’язує їх реалізовувати тільки через організації колективного управління.

Нікого у професійній сфері зовсім не здивує півсотні нових ОКУ до кінця року або відмова продюсерських центрів та лейблів від роботи з авторами та артистами. А замість допомоги видавців у документообігу творців та популяризації творів за відсоток від продажів, авторам та артистам необхідно буде звертатись до юристів та піарників.

Продюсерські центри і рекордингові компанії перестануть інвестувати в музичний продукт, адже згідно із законопроєктом, виробником фонограми тепер вважатиметься звукорежисер. Відповідно інвестувати в продукт, дивіденди з якого не буде отримувати інвестори, немає сенсу.

Норми законопроєкту нібито суперечать Директивам ЄС.

У компанії Best Music закликають усіх депутатів та Голову Верховної Ради України залучити фахових представників ринку до розгляду законопроєкту та прийняти правильний Закон.