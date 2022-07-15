Днями у Верховну Раду України був запропонований новий законопроєкт у сфері права інтелектуальної власності. Але він потребує негайного доопрацювання – так вважають у команді Best Music, яка співпрацює з Іриною Білик, Олександром Пономарьовим, MONATIK, Сергієм Бабкіним, Без Обмежень, Артемом Пивоваровим та багатьма іншими авторами та артистами.
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Представники проаналізували проєкт Закону і заявляють, що висновки невтішні для творців та бізнесу.
Автори законопроєкту підкреслюють необхідність його прийняття з огляду на практичні проблеми у реалізації чинного законодавства та необхідності імплементації норм європейського законодавства. Але заявлені цілі прийняття законопроєкту не мають нічого спільного з розв'язанням проблем ринку, захистом авторських і суміжних прав та імплементацію європейських та міжнародних норм!
– кажуть у Best Music.
Тобто цей законопроєкт нібито відбирає право вибору у творця розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної праці, надає можливість ряду користувачів не сплачувати винагороду та впроваджує антиєвропейські норми.
Основні проблеми законопроєкту на думку представників компанії:
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Запропонована термінологія, щодо понять "відтворення", "виконання", "аудіовізуальний твір", "розповсюдження", "музичний кліп", "пародія", "ретрансляція" – потребує доопрацювання з урахуванням практики ринку.
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Запропоновані дефініції "відтворення" та "ретрансляція" надають можливість користувачам, а саме імпортерам та кабельним ретрансляторам, взагалі не виплачувати роялті.
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"Право на оприлюднення твору" віднесено до немайнових прав авторів і створює чимало проблем у практичному застосуванні. Вона наражає артиста, що хоче оприлюднити твір, права на який придбав у автора, на порушення немайнових прав автора.
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Автори законопроєкту фактично забирають право вибору в автора творів, виконавців, виробників фонограм, щодо умов реалізації свого продукту. Це стосується й права отримання справедливої винагороди, щодо публічних видів використання.
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Проєкт забирає у творця можливість отримання винагороди за публічне використання творів у складі аудіовізуальних творів (фільмах, рекламі, телевізійних шоу тощо).
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Суб’єкт майнових прав не зможе обмежити строк використання свого твору у складі аудіовізуального твору, як це було можливо раніше, зокрема у таких аудіовізуальних продуктах як реклама. Проблеми, внаслідок такої норми, з’являться, як у творця, який хоче при таких обмеженнях продати свій твір дорожче, так і у користувача, ціна твору для якого буде завеликою.
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Законотворець нехтує виключним правом авторів та виконавців розпоряджатися своїми правами, зокрема, щодо публічних видів використання та зобов’язує їх реалізовувати тільки через організації колективного управління.
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Нікого у професійній сфері зовсім не здивує півсотні нових ОКУ до кінця року або відмова продюсерських центрів та лейблів від роботи з авторами та артистами. А замість допомоги видавців у документообігу творців та популяризації творів за відсоток від продажів, авторам та артистам необхідно буде звертатись до юристів та піарників.
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Продюсерські центри і рекордингові компанії перестануть інвестувати в музичний продукт, адже згідно із законопроєктом, виробником фонограми тепер вважатиметься звукорежисер. Відповідно інвестувати в продукт, дивіденди з якого не буде отримувати інвестори, немає сенсу.
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Норми законопроєкту нібито суперечать Директивам ЄС.
У компанії Best Music закликають усіх депутатів та Голову Верховної Ради України залучити фахових представників ринку до розгляду законопроєкту та прийняти правильний Закон.