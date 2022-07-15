На днях в Верховную Раду был предложен новый законопроект в сфере права интеллектуальной собственности. Но он нуждается в немедленной доработке – так считают в команде Best Music, которая сотрудничает с Ириной Билык, Александром Пономаревым, MONATIK, Сергеем Бабкиным, Без Ограничений, Артемом Пивоваровым и многими другими авторами и артистами.

Читайте также Закон об авторском праве: в чем обвиняют Руслану и какова ее реакция

Справка: проект Закона "Об авторском праве и смежных правах" №5552-1 был принят за основу 01.07.2022 г. ВРУ в первом чтении. Его подали на рассмотрение народный депутат Украины Руслан Стефанчук и другие народные депутаты.

Представители проанализировали проект Закона и заявляют, что выводы неутешительны для создателей и бизнеса.

Авторы законопроекта подчеркивают необходимость его принятия с учетом практических проблем в реализации действующего законодательства и необходимости имплементации норм европейского законодательства. Но заявленные цели принятия законопроекта не имеют ничего общего с решением проблем рынка, защитой авторских и смежных прав и имплементации европейских и международных норм!

– говорят в Best Music.

То есть, этот законопроект якобы отбирает право выбора у создателя распоряжаться результатами своего интеллектуального труда, дает возможность ряду пользователей не платить вознаграждение и внедряет антиевропейские нормы.

Основные проблемы законопроекта по мнению представителей компании:

Предложенная терминология относительно понятий "воспроизведение", "исполнение", "аудиовизуальное произведение", "распространение", "музыкальный клип", "пародия", "ретрансляция" – требует доработки с учетом практики рынка.

Предлагаемые дефиниции "воспроизведение" и "ретрансляция" предоставляют возможность пользователям, а именно импортерам и кабельным ретрансляторам вообще не выплачивать роялти.

"Право на обнародование произведения" отнесено к неимущественным правам авторов и создает немало проблем в практическом применении. Она подвергает артисту, который хочет обнародовать произведение, право на которое приобрел у автора, нарушение неимущественных прав автора.

Авторы законопроекта фактически забирают право выбора у автора произведений, исполнителей, производителей фонограмм, в условиях реализации своего продукта. Это касается и права получения справедливого вознаграждения по публичным видам использования.

Проект отнимает у создателя возможность получения вознаграждения за публичное использование произведений в составе аудиовизуальных произведений (фильмах, рекламе, телевизионных шоу и т.п.).

Субъект имущественных прав не сможет ограничить срок использования своего произведения в составе аудиовизуального произведения, как это было возможно раньше, в частности, в таких аудиовизуальных продуктах как реклама. Проблемы, в результате такой нормы, появятся как у создателя, который хочет при таких ограничениях продать свое произведение дороже, так и у пользователя, цена произведения для которого будет слишком велика.

Законотворец пренебрегает исключительным правом авторов и исполнителей распоряжаться своими правами, в частности, по публичным видам использования и обязывает их реализовывать только через организации коллективного управления.

Никого в профессиональной сфере совсем не удивит полсотни новых ОКУ до конца года или отказ продюсерских центров и лейблов от работы с авторами и артистами. А вместо помощи издателей в документообороте и популяризации произведений за процент от продаж, авторам и артистам необходимо будет обращаться к юристам и пиарщикам.

Продюсерские центры и рекординговые компании перестанут инвестировать в музыкальный продукт, ведь согласно законопроекту, производителем фонограммы теперь будет считаться звукорежиссером. Соответственно инвестировать в продукт, дивиденды из которого не будут получать инвесторы, нет смысла.

Нормы законопроекта якобы противоречат Директивам ЕС.

В компании Best Music призывают всех депутатов и председателя Верховной Рады Украины привлечь профессиональных представителей рынка к рассмотрению законопроекта и принять правильный закон.