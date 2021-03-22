Жасмін, Лепс, Діма Білан: проти яких зірок відкрили провадження через концерт в Криму

Джерело:"Крим.Реалії"
Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. Концерт відбувся ще у 2018 році в честь відкриття моста через Керченську протоку.
У відомстві повідомляють, що російські артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку. Зазначимо, що відкриття мосту відбулось ще в травні 2018 року.
До слова Ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, вперше за довгий час приїхала в Україну
Кримінальне провадження розпочали завдяки зверненню голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергію Мокренюку.
"Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", – йдеться в заяві.
Як повідомили у "Крим.Реалії", провадження стосуватиметься наступних російських зірок:
Самі зірки ще не прокоментували рішення прокуратури Криму.
Концерт за участю російських зірок на відкритті Кримського мосту: відео
Нагадаємо, що у лютому 2021 року російський музичний колектив "Хор Турецького" внесли у "чорний список" Мінкульту. Це стосується 11 артистів Російської Федерації з колективу. Загалом, у "чорному списку" України перебуває 178 громадян Росії. Відповідний перелік було створено у 2015 році, куди свого часу увійшли російські діячі культури Валерія, Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум та багато інших.