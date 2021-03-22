Жасмін, Лепс, Діма Білан: проти яких зірок відкрили провадження через концерт в Криму

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Джерело:

"Крим.Реалії"

Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. Концерт відбувся ще у 2018 році в честь відкриття моста через Керченську протоку.

У відомстві повідомляють, що російські артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку. Зазначимо, що відкриття мосту відбулось ще в травні 2018 року.

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Кримінальне провадження розпочали завдяки зверненню голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергію Мокренюку.

"Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", – йдеться в заяві.

Проти яких зірок відкрили кримінальне провадження

Як повідомили у "Крим.Реалії", провадження стосуватиметься наступних російських зірок:

  • Лариса Доліна
  • Діма Білан
  • Дмитро Харатьян
  • Валерія
  • Марина Кім
  • Олександр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Олександр Скляр
  • Ольга Кормухіна
  • Олена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорій Лепс
  • Юліанна Караулова
  • Олександр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас П'єха
  • Юлія Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталія Майданова
  • Руслан Тагієв.

Самі зірки ще не прокоментували рішення прокуратури Криму.

Концерт за участю російських зірок на відкритті Кримського мосту: відео

Нагадаємо, що у лютому 2021 року російський музичний колектив "Хор Турецького" внесли у "чорний список" Мінкульту. Це стосується 11 артистів Російської Федерації з колективу. Загалом, у "чорному списку" України перебуває 178 громадян Росії. Відповідний перелік було створено у 2015 році, куди свого часу увійшли російські діячі культури Валерія, Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум та багато інших.