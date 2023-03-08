Відомі українці виступили на стороні протестувальників. 24 Канал зібрав реакції знаменитостей, які не лишились осторонь подій у Грузії.

До теми "Збиратимемося, поки парламент не перестане бути російським": у Грузії анонсували нові протести

Чому в Грузії спалахнули протести

Грузинський парламент у першому читанні схвалив одіозний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", створений у традиціях російської пропаганди.

Людей обурили такі дії влади. Тож, вони 7 березня вийшли під парламент та скандували "росіяни" і "раби". Поліція застосувала сльозогінний газ. Згодом силовики використали водомети та перцеві спреї. Потім спецназ почав відтісняти мітингувальників і згодом повністю зачистив площу Шота Руставелі.

Тепер президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона заявила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про іноагентів.

Як зірки підтримують грузинський народ

Українські знаменитості не лишились осторонь цих подій та висловили солідарність грузинському народу.

Надя Дорофєєва

Співачка опублікувала в Інстаграм-сторіс відео, де показала події в Грузії. Вона також розповіла деталі протесту своїм підписникам.

"Просто зараз у Грузії відбувається акція протестів через затвердження парламентом законопроєкту про "іноагентів", – написала Дорофєєва.



Дорофєєва підтримала грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Ольга Сумська

Акторка у своєму Інстаграмі також опублікувала відео та фото, де показувала, що відбувається у Грузії. Знаменитість до публікацій додавала хештеги із написом різними мовами "Грузія" та "свобода".



Сумська підтримала грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Наталія Могилевська

Артистка опублікувала в Instagram допис грузинською та українською мовами. Вона закликала грузин триматися та зазначила, що свобода переможе.

"Ось вона єдність. Грузія, ми з вами! Тримайтеся! Свобода переможе!" – зазначила Могилевська.

Юрій Горбунов

У своєму блозі продюсер та ведучий опублікував відео з ситуацією в Грузії, аби його підписники теж знали, що відбувається. "Грузія! 7 березня", – звернув увагу Горбунов.



Горбунов підтримав грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Ведуча також звернулася до підписників двома мовами – грузинською та українською. Осадча підтримала грузинів та зазначила, що нація не повинна ставати на коліна.

"Грузія! Нація не встає на коліна!", – зазначила ведуча.



Осадча підтримала грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Алан Бадоєв

Зірковий режисер та продюсер також долучився до підтримки грузинів. Він написав, що народу треба битися за свою свободу.

Також Алан Бадоєв оприлюднив послання від грузинів до росіян, написавши, що весь світ має спільного ворога.



Бадоєв підтримав грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Ярмак

Український музикант теж висловив підтримку грузинському народу. Він порадив людям битися за свою свободу впевненіше. "Інакше першими вб'ють вас", – написав Ярмак.



Ярмак підтримав грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Олеся Бацман

Відома журналістка звернулася до грузин та побажала їм звільнитися від російського впливу. Крім того, вона радить звільнити з в'язниці експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

"Тбілісі, нарешті! Звільняйтеся від Росії та звільняйте Саакашвілі", – написала Бацман.

Міша Романова

Виконавиця у соцмережі зазначила, що українці підтримують грузинів. "Грузія, ми з вами!", – лаконічно написала артистка.



Романова підтримала грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Аліна Шаманська

Ведуча написала, що її серце нині поруч із сильними та мужніми громадянами Грузії.

"Я підтримують сильних людей Грузії. Сміливий грузинський народ вийшов на вулиці", – написала Аліна.



Шаманська підтримала грузинів, які вийшли на протести / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що на мітингах не обійшлося і без українських вигуків. Зокрема, протестувальники скандували "Путін х***о" та "російський воєнний корабель іди...". У соцмережах це вже назвали "вітанням Путіну".