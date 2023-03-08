Зірка поділилася відео в Instagram, у якому видно зіткнення протестувальників із правоохоронними органами. Зокрема, попри водомети, якими поліція намагається розгінати людей, грузини продовжують боротися.

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Наталія Могилевська висловила свою підтримку та зазначила, що Україна на стороні протестувальників.

Ось вона єдність. Грузія, ми з вами! Тримайтеся. Свобода переможе!,
– написала зірка.

На відео видно, як поліція використовує водомети, проте це не стало перепоною для сміливої жінки, яка продовжувала розмахувати прапором Євросоюзу у повітрі.


Користувачі мережі активно підтримали думку Могилевської щодо протестів та висловили повагу грузинам:

  • "Не бійтеся висловлювати свою думку – це сила".
  • "Країна щирих і добрих людей! Вірю у вільний і сильний народ Грузії".
  • "Грузія! Боріться і поборете! Український народ з вами".
  • "Жінка – символ вільної Грузії!"
  • "Грузини молодці. Пошліть росіян за кораблем. Ви вільні люди, а не раби. Слава Грузії".
  • "Треба триматися! Інакше нічого не буде!"
  • "Молодці, мені це нагадує 2013 рік в Україні".
  • "Україна з Вами, віримо, що ви сильні духом!"

Чому в Грузії спалахнули протести

  • Кілька днів тому грузинський парламент у першому читанні схвалив одіозний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", створений у традиціях російської пропаганди.
  • Людей обурили такі дії влади. Під парламентом Грузії зібралися сотні людей. Вони скандували "росіяни" та "раби". Поліція застосувала сльозогінний газ.
  • Згодом стало відомо, що протестувальники намагаються прорватися до будівлі парламенту. Поліція погрожувала, що застосує силу. Силовики використовували водомети та перцеві спреї.
  • Потім спецназ почав відтісняти мітингувальників і згодом повністю зачистив площу Шота Руставелі біля грузинського парламенту. Для боротьби з мітингувальниками силовики використали сльозогінний газ.
  • Цікаво, що на мітингах не обійшлося і без українських вигуків. Зокрема, протестувальники скандували "Путін х***о" та "російський воєнний корабель іди...". У соцмережах це вже назвали "вітанням Путіну".