Зірка поділилася відео в Instagram, у якому видно зіткнення протестувальників із правоохоронними органами. Зокрема, попри водомети, якими поліція намагається розгінати людей, грузини продовжують боротися.

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Наталія Могилевська висловила свою підтримку та зазначила, що Україна на стороні протестувальників.

Ось вона єдність. Грузія, ми з вами! Тримайтеся. Свобода переможе!,

– написала зірка.

На відео видно, як поліція використовує водомети, проте це не стало перепоною для сміливої жінки, яка продовжувала розмахувати прапором Євросоюзу у повітрі.



Користувачі мережі активно підтримали думку Могилевської щодо протестів та висловили повагу грузинам:

"Не бійтеся висловлювати свою думку – це сила".

"Країна щирих і добрих людей! Вірю у вільний і сильний народ Грузії".

"Грузія! Боріться і поборете! Український народ з вами".

"Жінка – символ вільної Грузії!"

"Грузини молодці. Пошліть росіян за кораблем. Ви вільні люди, а не раби. Слава Грузії".

"Треба триматися! Інакше нічого не буде!"

"Молодці, мені це нагадує 2013 рік в Україні".

"Україна з Вами, віримо, що ви сильні духом!"

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