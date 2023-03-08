Известные украинцы выступили на стороне протестующих. 24 Канал собрал реакции знаменитостей, которые не остались в стороне событий в Грузии.

К теме "Будем собираться, пока парламент не перестанет быть российским": в Грузии анонсировали новые протесты

Почему в Грузии вспыхнули протесты

  • Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданном в традициях российской пропаганды.
  • Людей возмутили подобные действия власти. Они 7 марта вышли под парламент и скандировали "россияне" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ. Впоследствии силовики использовали водометы и перечные спреи. Затем спецназ начал оттеснять митингующих и впоследствии полностью зачистил площадь Шота Руставели.
  • Теперь президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах.

Как звезды поддерживают грузинский народ

Украинские знаменитости не остались в стороне от этих событий и выразили солидарность грузинскому народу.

Надя Дорофеева

Певица опубликовала в Инстаграм-сториссе видео, где показала события в Грузии. Она также рассказала подробности протеста своим подписчикам.

"Просто сейчас в Грузии проходит акция протестов из-за утверждения парламентом законопроекта об "иноагентах", – написала Дорофеева.


Дорофеева поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Ольга Сумская

Актриса в своем Инстаграмме также опубликовала видео и фото, где показывала, что происходит в Грузии. Знаменитость к публикациям добавляла хештеги с надписью на разных языках "Грузия" и "свобода".


Сумская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала в Instagram сообщение на грузинском и на украинском языке. Она призвала грузин держаться и отметила, что свобода победит.

"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь! Свобода победит!" – отметила Могилевская.

Юрий Горбунов

В своем блоге продюсер и ведущий опубликовал видео с ситуацией в Грузии, чтобы его подписчики тоже знали, что происходит. "Грузия! 7 марта", – обратил внимание Горбунов.


Горбунов поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Ведущая также обратилась к подписчикам на двух языках – грузинском и украинском. Осадчая поддержала грузин и отметила, что нация не должна становиться на колени.

"Грузия! Нация не встает на колени!", – отметила ведущая.


Осадчая поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Алан Бадоев

Звездный режиссер и продюсер также принял участие в поддержке грузин. Он написал, что народу нужно сражаться за свою свободу.

Также Алан Бадоев обнародовал послание от грузин к русским, написав, что весь мир имеет общего врага.


Бадоев поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Ермак

Украинский музыкант тоже выразил поддержку грузинскому народу. Он посоветовал людям сразиться за свою свободу увереннее. "Иначе первыми убьют вас", – написал Ярмак.


Ярмак поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Олеся Бацман

Известная журналистка обратилась к грузинам и пожелала им освободиться от российского влияния. Кроме того, она советует освободить из тюрьмы экспрезидента Михеила Саакашвили.

"Тбилиси, наконец! Освобождайтесь от России и увольняйте Саакашвили", – написала Бацман.

Миша Романова

Исполнительница в соцсети отметила, что украинцы поддерживают грузин. "Грузия, мы с вами!" – лаконично написала артистка.


Романова поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Алина Шаманская

Ведущая написала, что ее сердце сейчас рядом с сильными и мужественными гражданами Грузии.

"Я поддерживаю сильных людей Грузии. Смелый грузинский народ вышел на улицы", – написала Алина.


Шаманская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, что на митингах не обошлось и без украинских возгласов. В частности, протестующие скандировали "Путин х***о" и "российский военный корабль иди...". В соцсетях это уже назвали "приветствием Путину".