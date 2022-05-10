Просто розлетілися, – Єфросиніна зізналась, що мала проблеми з чоловіком на початку війни
Джерело:"Зірковий шлях"
Маша Єфросиніна зараз перебуває з дітьми у Німеччині, проте перший час проживала у Львові. Саме тоді вона відчула, що втрачає зв'язок з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Ситуацію рятували розмовами та прогулянками.
Криза у шлюбі настала в березні, коли вся сім'я перебувала у Львові на час військових дій на Київщині. Каже, що подружжя по-різному реагувало на стрес через війну, адже холодний розум Тимура зіштовхувався з надмірною емоційністю Маші.
До слова Маша Єфросиніна пояснила, чому чоловік забороняє їй повертатися в Україну з дітьми
Ми мали різний емоційний стан. Воно було біполярним. Ми не сходилися ні в чому, у нас кожен по-різному своє переживав. Союзом у тому ми стати не змогли,
– поділилася Єфросиніна.
Той час був для неї не лише нелегким у плані факту самої війни в країні, а й шлюбі.
Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму ведучої
"Це неможливо робити при дітях, тому ми виходили, Львовом гуляли. І промовляли, що кожен полетів у свою стратосферу. Просто розлетілися", – розповіла Маша та додала, що за 20 років шлюбу з Тимуром виділила для себе 3 головні правила здорових стосунків:
- проговорювати усі проблеми, які "накипіли" та разом їх вирішувати;
- поважати почуття свого партнера;
- залишатися самостійним та незалежними від партнера.
Певна незалежність від чоловіка, певна самостійність – ментальна, соціальна, я маю на увазі зайнятість, робота, твоє особисте значення у соціумі – це також дуже важливо для міцних стосунків. Ця твоя свобода та усамітнення. Коли ти є у себе, а він у себе. А ви двоє маєте задоволення бути один у одного,
– запевнила Маша.