Кризис в браке наступил в марте, когда вся семья находилась во Львове во время военных действий в Киевской области. Говорит, что супруги по-разному реагировали на стресс из-за войны, ведь холодный ум Тимура сталкивался с чрезмерной эмоциональностью Маши.

К слову Маша Ефросинина объяснила, почему муж запрещает ей возвращаться в Украину с детьми.

Мы имели разное эмоциональное состояние. Оно было биполярным. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в этом мы стать не смогли,

– поделилась Ефросинина.

Это время было для нее не только нелегким в плане факта самой войны в стране, но и браке.



Маша Ефросинина с мужем и детьми / Фото из инстаграмма ведущей

"Это невозможно делать при детях, поэтому мы выходили, Львовом гуляли. И говорили, что каждый улетел в свою стратосферу. Просто разлетелись", – рассказала Маша и добавила, что за 20 лет брака с Тимуром выделила для себя 3 главных правила здоровых отношений:

проговаривать все проблемы, которые "накипели" и вместе их решать;

уважать чувство своего партнера;

оставаться самостоятельным и независимым от партнера.

Определенная независимость от мужчины, определенная самостоятельность – ментальная, социальная, я имею в виду занятость, работа, твое личное значение в социуме – это очень важно для крепких отношений. Эта твоя свобода и уединение. Когда ты у себя, а он у себя. А вы двое имеете удовольствие быть друг у друга,

– заверила Маша.