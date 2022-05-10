Криза у шлюбі настала в березні, коли вся сім'я перебувала у Львові на час військових дій на Київщині. Каже, що подружжя по-різному реагувало на стрес через війну, адже холодний розум Тимура зіштовхувався з надмірною емоційністю Маші.

До слова Маша Єфросиніна пояснила, чому чоловік забороняє їй повертатися в Україну з дітьми

Ми мали різний емоційний стан. Воно було біполярним. Ми не сходилися ні в чому, у нас кожен по-різному своє переживав. Союзом у тому ми стати не змогли,

– поділилася Єфросиніна.

Той час був для неї не лише нелегким у плані факту самої війни в країні, а й шлюбі.



Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму ведучої

"Це неможливо робити при дітях, тому ми виходили, Львовом гуляли. І промовляли, що кожен полетів у свою стратосферу. Просто розлетілися", – розповіла Маша та додала, що за 20 років шлюбу з Тимуром виділила для себе 3 головні правила здорових стосунків:

проговорювати усі проблеми, які "накипіли" та разом їх вирішувати;

поважати почуття свого партнера;

залишатися самостійним та незалежними від партнера.

Певна незалежність від чоловіка, певна самостійність – ментальна, соціальна, я маю на увазі зайнятість, робота, твоє особисте значення у соціумі – це також дуже важливо для міцних стосунків. Ця твоя свобода та усамітнення. Коли ти є у себе, а він у себе. А ви двоє маєте задоволення бути один у одного,

– запевнила Маша.