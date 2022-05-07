За словами Єфросиніної, кожні три дні вона заявляє чоловіку, що їде додому. Проте він благає її залишатися за кордоном, аби і в неї, і в дітей було нормальне життя. Крім того, Тимур помітив, що коли дружина виїхала подалі від повітряних тривог і вибухів, вона стала спокійнішою і красивішою.

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Чоловік Єфросиніної забороняє їй повертатися в Україну

Він сказав: "Ти повинна залишатися там, бо я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя, що твої очі нарешті позбулися страху, паніки, того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ми були на Заході України",

– пригадала Маша Єфросиніна слова Тимура.

Ба більше, телезірка вмовляє всіх українок не повертатися додому до перемоги, адже вважає, що тоді вони приїдуть з іншою енергією: "Ви повернетеся вже з живими поглядами, з живою енергією, щоб повертати Україну до життя".

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром: фото