Зірка закликала земляків не бути байдужими. Власників нерухомості вона просить здати квартири в оренду тим, хто через війну залишив рідні домівки.

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Леся Нікітюк звернулася до українців

Телеведуча розповіла, що бачить у продажу багато квартир і будинків, в яких ніхто не живе. Вона просить власників цієї нерухомості здати їх в оренду. Блогерка заявила, що готова гарантувати порядність сімей, які зараз перебувають у координаційному центрі для переселенців у Хмельницькому.

Будь ласка, прошу, благаю. Є багато квартир і будинків на продажі. Так, є якийсь незначний відсоток людей, які готовий їх купити, але більшість просто стоятиме. Ну, здайте їх, здайте ці квартири та будинки, є порядні, добрі сім'ї,

– закликала Леся в інстаграмі.

Зараз Леся активно шукає житло для двох сімей, які тимчасово перебувають у Хмельницькій області. У цих сім'ях по п'ять – шість дітей. У тимчасовий притулок до Нікітюк приїжджають сім'ї, але потім їх потрібно кудись селити, вони не можуть постійно перебувати у притулку. Телеведуча закликає допомогти.

Зауважимо, що й багато зірок через війну залишилися без домівок. Їх або повністю, або частково зруйнували російські окупанти. Хто зі знаменитостей розповів про це – дізнавайтеся за посиланням.