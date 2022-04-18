До війни Леся багато подорожувала. Вона обожнює відвідувати нові країни, знайомитися з новими людьми, вивчати культури різних народів. Та в час війни ведуча не може покинути земляків.

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Чому Леся Нікітюк залишається в Україні

"А кому я там потрібна? Тут я реалізувалася. Люди дивилися програми з моєю участю, робили мене зіркою. Люди голосували за мене, робили рейтинг всіх моїх програм. Завдяки цим рейтингам телеканали підписували зі мною контракти, давали мені роботу, вірили в мої проєкти, бо їх дивляться люди. Люди зробили мене тою, ким я зараз є. Як я можу зараз їх покинути?", – наголосила телеведуча.

Леся додала, що вона не засуджує людей, які виїхали за кордон: "Якщо людина допомагає Україні, армії, то байдуже, з якої точки світу це робить". Зараз нам потрібно тримати бойовий дух, не час з'ясовувати, хто робить добре, хто погано.

Інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн

Зауважимо, чимало українських артистів під час війни приєднуються до різноманітних волонтерських ініціатив. Хто і як волонтерить під час війни – дізнавайтеся за посиланням.