Прощання з Єлизаветою II у Вестмінстері: цілодобова пряма трансляція

14 вересня у Вестмінстер-холі розпочалося публічне прощання з королевою Єлизаветою II. Британці та гості міста вишикувалися у чергу, щоб особисто попрощатися з Її Величністю. Ті хто не має можливості зробити це, можуть слідкувати за процесією у прямому ефірі.

Єлизавета II спочиватиме у Вестмінстер-холі до 18 вересня. Протягом цього часу всі охочі зможуть особисто віддати шану покійній королеві. Люди шикуються у довжелезні черги, готові стояти годинами заради того, щоб пройти біля труни королеви.

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Пряма трансляція прощання з Єлизаветою II

Оскільки не всі прихильники королівської сім'ї можуть побувати у Вестмінстері, то прощання з королевою цілодобово транслюють по телебаченню. Потік людей не зменшується. Кожен з пошаною проходить біля труни Її Величності, схиляє голову перед покійною королевою. Багато людей не можуть втримати сліз. Вони вдячні Єлизаветі II за все, що вона зробила для монархії за 70 років правління.

Пряма трансляція прощання з Єлизаветою II: дивіться відео онлайн

Похорон Єлизавети II: головне

Поховають Її Величність 19 вересня, на 11-й день після смерті.

Процесію транслюватиме телеканал BBC. Очікується, що за нею слідкуватимуть мільйони людей з різних куточків світу.

Державний похорон розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (о 13:00 за київським) у Вестмінстерському абатстві.

Після відспівання королеви у Вестмінстерському абатстві труну королеви пронесуть пішки до Арки Веллінгтона у лондонському Гайд-парку, а потім перемістять на катафалк, який довгою дорогою проїде у Віндзорський замок.

Урочиста служба чину похорону відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку за участі архієпископа Кентерберійського, старшого єпископа англіканської церкви.У квітні 2021 року там поховали чоловіка королеви – принца Філіпа.

Там труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, де спочиває її батько король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Згодом туди перепоховають принца Філіпа, щоб подружжя спочивало разом.

На похороні будуть присутні представники майже усіх країн світу. Вони приєднаються до членів королівської родини та інших гостей, щоб провести ЇЇ Величність в останню путь.