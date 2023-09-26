На Львівщині попрощалися з мамою Скрябіна Ольгою Кузьменко

У Брюховачах на Львівщині провели в останню путь Ольгу Кузьменко – маму легендарного співака Кузьми Скрябіна. Жінці було 76 років, її поховали на кладовищі біля сина.

Похорон відбувся 26 вересня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Попрощатися з мамою Кузьми прийшло чимало людей.

Цікаво Тепер вони назавжди разом: архівні фото Ольги Кузьменко з сином, що розчулюють до сліз

Мама лідера гурту "Скрябін" Ольга Кузьменко пішла з життя 23 вересня. Жінка померла у Брюховичах Львівської області, їй було 76 років. Причина смерті невідома.

Церемонія прощання з Ольгою Кузьменко

Прощання відбулося у селищі Брюховичі, де мешкала родина артиста. О 14:30 почалася церемонія відспівування мами Скрябіна.

До храму прийшли близькі людей, щоб попрощатися з Ольгою Михайлівною. Серед присутніх помітили і дружину Андрія Кузьменка – Світлану Бабійчук. Поховали маму артиста біля могили сина на кладовищі.

Кадри прощання з Ольгою Кузьменко / Фото "Твоє місто"

Що відомо про Ольгу Кузьменко

Вона народилася у 1947 році у селі Сіде (Самбірського району на Львівщині). Вона захоплювалася музикою та навіть закінчила музичну школу та Дрогобицький інститут музичного мистецтва.

У студентські роки Ольга знайшла своє покликання у збиранні фольклору. Збирала народні пісні, легенди, прислів'я. Пізніше вона створила дитячий колектив.

Також жінка викладала гру на фортепіано. Згодом відкрила свою майстерню з виготовлення керамічних янголів.

Крім того, мама артиста писала. Вона написала 3 книги про Скрябіна: "Моя дорога птаха", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка".

Додамо, що Ольга Михайлівна пережила сина на вісім років. Кузьма Скрябін загинув у моторошній ДТП 2 лютого 2015 року. Його позашляховик зіштовхнувся з молоковозом.