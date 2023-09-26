Похороны состоялись 26 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Проститься с мамой Кузьмы пришло немало людей.
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Мама лидера группы "Скрябин" Ольга Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Женщина умерла в Брюховичах Львовской области, ей было 76 лет. Причина смерти неизвестна.
Церемония прощания с Ольгой Кузьменко
Прощание состоялось в поселке Брюховичи, где проживала семья артиста. В 14:30 началась церемония отпевания мамы Скрябина. В храм пришли близкие люди, чтобы попрощаться с Ольгой Михайловной. Среди собравшихся заметили и жену Андрея Кузьменко – Светлану Бабийчук.
Похоронили маму артиста возле могилы сына на кладбище.
Кадры прощания с Ольгой Кузьменко / Фото "Твой город"
Что известно об Ольге Кузьменко
- Она родилась в 1947 году в селе Сиде (Самборского района Львовской области). Она увлекалась музыкой и даже окончила музыкальную школу и Дрогобычский институт музыкального искусства.
- В студенческие годы Ольга нашла свое призвание в сборе фольклора. Собирала народные песни, легенды, пословицы. Позже она создала детский коллектив.
- Также женщина выкладывала игру на фортепиано. Впоследствии открыла свою мастерскую по изготовлению керамических ангелов.
- Кроме того, мать артиста писала. Она написала 3 книги о Скрябине: "Моя дорогая птица", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши".
Добавим, что Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. Кузьма Скрябин погиб в жутком ДТП 2 февраля 2015 года. Его внедорожник столкнулся с молоковозом.