Зі школи в Харкові, – Вакарчук про подарунок та останнє повідомлення від Дениса Монастирського

21 січня в Києві прощаються з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі в Броварах. У цей день Святослав Вакарчук поділився спогадами про міністра МВС Дениса Монастирського та останній подарунок від нього.

Вранці 18 січня в Броварах впав гелікоптер, на борту якого перебувало вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Ця катастрофа стала ще одним потрясінням для українців, адже за кілька днів до цього сталася трагедія у Дніпрі – російська ракета влучила у житловий будинок.

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У жахливій авіатрощі загинули Денис Монастирський, Євгеній Єнін та п'ятеро інших працівників Міністерства внутрішніх справ. У день, коли їх проводжають в останню путь, Святослав Вакарчук поділився теплими спогадами про очільника відомства.

Святослав Вакарчук про Дениса Монастирського

14 травня артист відзначав день народження. Тоді він був на Харківщині, де ще йшли бойові дії. Коли Вакарчук під'їжджав до Харкова, Монастирський зателефонував йому, щоб привітати.

У розмові запитав, де я. Почувши відповідь, сказав: "Як повернешся до Києва, заходь. Маю подарунок, символічний",

– пригадав Святослав.

Денис подарував музикантові маленький футляр, в якому була старенька дитяча скрипка. Тоді розказав, що це скрипка з музичної школи саме в Харкові. Школи, яку розбомбили росіяни. Скрипка дивом вціліла.

Відверто, це був один з найбільш зворушливих подарунків, які я отримував за все своє життя,

– поділився Вакарчук.

"Сильні, сміливі, людяні (саме так про них говорять усі, хто мав змогу спілкуватись особисто), справжні професіонали і патріоти. Величезна втрата для нашої держави", – сказав Вакарчук. Також Святослав додав, що останнім повідомленням, яке отримав від Дениса, був український прапор.



Денис Монастирський і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму артиста

У день загибелі Дениса Монастирського Святослав Вакарчук не зміг стримати емоцій. Він розповів, що останні 10 місяців вони багато співпрацювали, разом наближали перемогу. Денис та його заступник Євгеній Єнін були розумними, відданими Україні людьми.

Гелікоптер з керівництвом МВС на борту розбився у Броварах. Він впав біля дитячого садочку, куди вранці батьки привели дітей. Як на цю катастрофу реагував зірковий бомонд – дивіться за посиланням.