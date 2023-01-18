18 січня у Броварах упав вертоліт. Унаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС – вони перебували у гвинтокрилі. Українські зірки відреагували на трагедію, повідомляє 24 Канал.

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Надя Дорофєєва

Господи, тільки побачила новини. Та що ж це за жах,

– написала співачка.



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Сергій Притула

"Нестерпний біль. Немає слів… Найщиріші співчуття усім кого торкнулось страшне горе!".

Наталка Денисенко

"Це якийсь жах. Мої співчуття всім постраждалим".



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Андрій Бєдняков

"Трагедія в Броварах. Це шок. Співчуття родинам загиблих. Щось 2023 не дуже почався".



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Тарас Цимбалюк

"Бровари. Вже 18 загиблих, серед них 3 дітей. Боже, який жах".



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Решетник



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова



Зірки про трагедію в Броварах / Фото з інстаграм-сторіз



Анатолій Анатоліч

"Бровари, тримайтесь. Ми всі разом".

Що наразі відомо

18 січня у Броварах недалеко від дитячого садку впав гвинтокрил Super Puma, що використовувався ДСНС. У ньому на той час було 9 членів екіпажу, серед яких командування МВС: Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

За попередньою інформацією, вертоліт під час падіння зачепив дитячий садок, потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де зупинився. "Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова", – сказала мешканка Броварів, яка живе неподалік.

Станом на 11:30 18 січня відомо про загибель 18 осіб. Серед жертв – діти. 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед них 10 дітей. Та ця цифра може збільшуватись. Ймовірно, створять спеціальну комісію, що розслідуватиме випадок катастрофи та причини падіння гвинтокрила.