Прощання із Сергієм Проскурнею: де поховають режисера

Український театральний режисер Сергій Проскурня помер 1 лютого 2021 року з невідомих причин. Через 3 дні після смерті митця стало відомо, що його поховають у Києві на Байковому кладовищі.

Джерело: 24 канал

Хоч режисер народився у Львові, чоловіка поховають у Києві. Сергій Проскурня помер на 64 році життя.

Варто знати Помер Сергій Проскурня: біографія відомого режисера

Похорон Сергія Проскурні

Прощання з режисером та продюсером відбудеться 4 лютого. Церемонія прощання триватиме з 10:30 до 12:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі (вул. Трьохсвятительська, Київ). Похорон чоловіка відбудеться о 13:30 і триватиме годину на Байковому кладовищі.



Помер Сергій Проскурня / Фото LVIV NATIONAL OPERA

Нагадаємо, що Сергія Проскурня помер 1 лютого, про його смерть вже згадало чимало українських акторів та представників культурних відомств: Ірма Вітовська, Євген Нищук, Ірина Подоляк та інші.