Пропозицію зробив по відеозв'язку, – як Максим Девізоров наважився одружитися під час війни

Український актор Максим Девізоров воює на Донеччині. У час війни він наважився освідчитися коханій. Зробив це по відеозв'язку, в останній день перед виїздом на фронт. Він наголошує, що тим, хто любить, не варто зволікати.

Війна дала зрозуміти, що не варто відкладати життя на потім. Адже невідомо, що буде завтра. Максим освідчився коханій Світлані й щасливий, що взяв ініціативу у свої руки та відсвяткував особливий день.

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Освідчення за день до від'їзду на фронт

Девізоров служить у Збройних Силах України. Перед тим, як відправлятися на фронт, наважився зробити пропозицію обраниці: "Пропозицію зробив по відеозв'язку, в останній день перед тим, як ми виїжджали на Донеччину".



Максим Девізоров та його дружина / Фото з інстаграму Світлани

Закохані довго думали, коли і як краще зіграти весілля. Вони хотіли, щоб у цей день поруч були рідні та друзі. Після довгих роздумів і розмов вирішили, що зараз просто зареєструють шлюб в РАЦСі. Так для обох було спокійніше, оскільки в країні триває війна.

На фоні всіх повідомлень з "Азовсталі"… Як наші захисники боролися за життя, робили теж пропозицію своїм коханим дівчатам, хотіли узаконити своє життя і свою любов. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час. Ми розписалися в Дніпрі. Мене відпустили на один день. Дуже приємно, що для військових без черги все це проводиться,

– розповів чоловік.

Історія кохання Максима та Світлани розпочалася пів року тому. Вони познайомилися на одному з кастингів. У них був спільний агент, яка скоординувала. Тепер актори прагнуть провести разом все життя: "Ми просто відчували один одного ще задовго до знайомства".



Максим Девізоров та його дружина / Фото з інстаграму Світлани

Зі служби Максима відпустили лише на день весілля. Він знову повернувся до виконання бойових завдань, а Світлана, тепер вже не наречена, а дружина, чекає чоловіка з фронту.