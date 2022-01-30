На прогулянці з чоловіком і донькою: Наталка Карпа показала рідкісне фото

Співачка Наталка Карпа після напружених стосунків з чоловіком оприлюднила спільне фото. Разом із друзями, коханим і донькою вона побувала на прогулянці в столиці.

Між Наталкою та її чоловіком Євгеном були напружені стосунки. Вони переживали складний період, але зірка на цю тему публічно говорити не хотіла. Схоже, що зараз між закоханими триває примирення.

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Наталка Карпа на сімейній прогулянці

В інстаграм-сторіз артистка опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком, маленькою донькою і друзями. Судячи з геолокації, вони побували в грузинському ресторані "Кувшин", що розташований в Києві.

На обличчях Наталки, Євгена та їхньої доньки Злати сяють усмішки. Схоже, що сім'я щаслива разом і стосунки між артисткою та її чоловіком налагоджуються. А маленька донечка дуже харизматична і любить позувати на камеру.



Наталка Карпа з чоловіком, донькою і друзями / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Особисте життя Наталки Карпи