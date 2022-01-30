Между Наталкой и ее мужем Евгением были напряженные отношения. Они переживали сложный период, но звезда на эту тему публично говорить не хотела. Похоже, что сейчас между влюбленными продолжается примирение.

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Наталка Карпа на семейной прогулке

В инстаграм-сториз артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем, маленькой дочкой и друзьями. Судя по геолокации, они побывали в грузинском ресторане "Кувшин", расположенном в Киеве.

На лицах Натальи, Евгения и их дочери Златы сияют улыбки. Похоже, семья счастлива вместе и отношения между артисткой и ее мужем налаживаются. А малышка очень харизматичная и любит позировать на камеру.



Наталка Карпа с мужем, дочкой и друзьями / Скриншот из инстаграм-сториз певицы

Личная жизнь Наталки Карпы