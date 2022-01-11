Наталка Карпа береже сімейні традиції та передає їх донечці. Разом зі Златою виконавиця гостювала у Львові, де смакувала кутею, відвідувала святкові заходи з нагоди Різдва.

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Наталка Карпа на Різдво у Львові

Виконавиця оприлюднила серію фото та відео з прогулянки. Наталка позувала на камеру в джинсах, теплому светрі та куртці. На голову одягнула шапку, оскільки на вулиці було досить прохолодно. Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах, які нафарбувала темними тінями. Серед аксесуарів її аутфіт довершила маленька чорна сумочка.

Карпа побувала біля головної ялинки міста, а також на святковій службі в одному з храмів. Разом із багатьма львів'янами та гостями виконавиця заколядувала, щоб прославити народження Ісуса Христа.

Не можу не поділитися цим відчуття різдвяної атмосфери Львова. Рідні вулички, знайомі та незнайомі дворики – все прикрашено новорічно-різдвяною атрибутикою, всюди багато людей. Так люблю ці миттєвості. Намагаюся насолоджуватись ними сповна!

– написала співачка під дописом.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Зверніть увагу! Українські знаменитості по-різному відзначали різдвяні свята: хтось – з найріднішими, а хтось – на роботі. Як пройшло Різдво у зіркового бомонду – дізнавайтеся за посиланням.