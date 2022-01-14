На прогулянці в Буковелі: дружина Віктора Павліка відпочиває з сином

Виконавець Віктор Павлік разом із дружиною, сином і тещею перебуває на Західній Україні. Там зіркова сім'я відпочиває, а також Віктор дає святкові концерти у різних містах.

Зараз Катерина та Віктор перебувають у Буковелі. Зіркова дружина поділилася, що обожнює це місце як влітку, так і взимку.

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Катерина Реп'яхова в Буковелі

Вперше подружжя приїжджало в Буковель з сином, коли йому був лише місяць. Тоді це було літо, теплі сонячні дні. Поїздка допомогла Катерині уникнути післяпологової депресії. Тепер вона відпочиває в Буковелі взимку. Поки мама Реп'яхової грається з внуком, вона катається на лижах, насолоджується неймовірною красою Карпат і відпочиває.

Також Катерина разом із маленьким Михайлом багато гуляє. Для однієї з прогулянок вона обрала чорні спортивні штани, кофту малинового кольору та коротку куртку. Поєднала таке вбрання з чорним взуттям. Серед аксесуарів обрала сіру шапку. Волосся блогерка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Катерина Реп'яхова з сином у Буковелі / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Зазначимо, після новорічних свят чимало знаменитостей відправилися у відпустки. Хто з зірок і де саме проводить зимові канікули – дізнавайтеся за посиланням.