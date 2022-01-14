Сейчас Екатерина и Виктор находятся в Буковеле. Звездная жена поделилась, что обожает это место как летом, так и зимой.

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Екатерина Репяхова в Буковеле

Впервые супруги приезжали в Буковель с сыном, когда ему был всего месяц. Тогда это было лето, теплые солнечные дни. Поездка помогла Екатерине избежать послеродовой депрессии. Теперь она отдыхает в Буковеле зимой. Пока мама Репяховой играет с внуком, она катается на лыжах, наслаждается невероятной красотой Карпат и отдыхает.

Также Екатерина вместе с маленьким Михаилом много гуляет. Для одной из прогулок она выбрала черные спортивные брюки, кофту малинового цвета и короткую куртку. Соединила такой наряд с черной обувью. Среди аксессуаров выбрала серую шапку. Волосы блогер уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Екатерина Репяхова с сыном в Буковеле / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Отметим, после новогодних праздников многие знаменитости отправились в отпуска. Кто из звезд и где именно проводит зимние каникулы – узнавайте по ссылке.