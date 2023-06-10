Продюсер "Голосу країни" Завадюк зізнався, як його змінив камінг-аут: Можу казати про бойфренда

Продюсер вокального шоу "Голос країни" Володимир Завадюк святкує день народження. У своє свято він поділився, що змінилося в його житті після камінг-ауту.

Володимир Завадюк лише цього року здійснив камінг-аут. У свій день народження, яке продюсер відсвяткував 9 червня, він розповів, що в його житті змінилося після значної події.

До слова Зірка номер 1 в Україні: названо ім'я другого нового тренера "Голосу країни"

Володимир Завадюк про життя після камінг-ауту

Продюсер вокального шоу зізнався, що раніше був складним, жорстким та безкомпромісним. Тепер же він бачить трансформацію у собі.

Мені 36 і саме цього року я відкрив себе таким, який я є зараз. Я став щиріше, відкритіше. Став чути та поважати думку інших. Мені абсолютно ок зізнаватися в тому, що я змінююсь. І що раніше я часто був неправий,

– зізнався Володимир Завадюк.

Продюсер додав, що тепер він може відкрито казати про свою кохану людину – бойфренда, ЛГБТ-спільноту. До того ж тепер він має такий вигляд, як йому справді подобається.

"Я нарешті я. І дуже хочу підтримати людей, які тільки думають відкритися та страждають від дискримінації. В сучасній країні їй не місце. І тепер я абсолютно відкрито говорю про все, що відбувається на душі. І це відкриває двері й серця. Саме це, а не холод та гострота в погляді, як я раніше думав".

Завадюк додав, що зрозумів свої справжні бажання – вчитися, розвиватися, створювати проєкти, що змінюватимуть життя. Він зізнався, що мріє заснувати кафе у Києві.

Цього року, я точно зрозумів де я хочу жити. Я вдома тут і зараз. В моєму незламному місті. В Києві,

– підсумував продюсер.



Володимир Завадюк / Фото з інстаграму Володимира Завадюка

Нагадаємо, у квітні Володимир Завадюк вперше здійснив камінг-аут. Він розповів, що орендує житло з бойфрендом. Російське вторгнення привело його до усвідомлення, що варто жити тут і зараз. Сміливим вчинком продюсер закликав українців брати участь у новому сезоні "Голосу країни".

До слова, вже відомі імена перших двох суддів шоу, для яких це буде дебютом. Це Юлія Саніна та Артем Пивоваров. Сезон задля безпеки зніматимуть у Польщі.