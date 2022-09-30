Музикант і зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився від участі в "Голосу країні", який повертають в ефір. Продюсер проєкту пояснив, що робитимуть ті співаки й співачки, які обрали лідера "Океану Ельзи".

До слова "Холостяк" 12 сезон знову перенесли: у чому причина і коли відбудеться прем'єра

Продюсер "Голосу" про програму Вакарчука

Володимир Завадюк не став засуджувати колегу по шоу за його вибір. Але він запевнив, що учасники його команди не залишаться поза увагою.

Звісно, я розмовляв зі Святославом особисто, бо ми вже давно співпрацюємо. Кожен має право на позицію. Безперечно, тепер ми зіштовхнулися з питанням, що робити з командою талановитих людей, які йшли до Святослава та хотіли отримати досвід роботи з ним,

– сказав продюсер.

"Але запевняємо вас, що ми не залишимо учасників поза увагою, впевнений, що і цю проблему ми теж вирішимо, адже ми маємо ще п'ять суперпрофесійних тренерів".

Володимир Завадюк нагадав, що глядачі побачать Святослава Вакарчука у шоу, але лише у кількох випусках: "Ми чесні зі своїми глядачами до кінця. Вони побачать Святослава у всіх випусках, відзнятих до 24 лютого, але під час фіналу його не буде у нашій студії, адже у нього запланований благодійний концерт у Берліні".

Що відомо про відхід Вакарчука з шоу