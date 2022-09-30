Музыкант и звездный тренер Святослав Вакарчук отказался от участия в "Голосі країни", возвращаемом в эфир. Продюсер проекта объяснил, что будут делать те певцы и певицы, которые избрали лидера "Океана Эльзы".

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Продюсер "Голоса" о программе Вакарчука

Владимир Завадюк не стал осуждать коллегу по шоу за его выбор. Но он заверил, что участники его команды не останутся без внимания.

Конечно, я разговаривал со Святославом лично, потому что мы уже давно сотрудничаем. У каждого есть право на позицию. Бесспорно, теперь мы столкнулись с вопросом, что делать с командой талантливых людей, которые шли к Святославу и хотели получить опыт работы с ним.

– сказал продюсер.

"Но уверяем вас, что мы не оставим участников без внимания, уверен, что и эту проблему мы тоже решим, ведь у нас еще пять суперпрофессиональных тренеров".

Владимир Завадюк напомнил, что зрители увидят Святослава Вакарчука в шоу, но только в нескольких выпусках: "Мы честны со своими зрителями до конца. Они увидят Святослава во всех выпусках, отснятых до 24 февраля, но во время финала его не будет в нашей студии, ведь у него запланирован благотворительный концерт в Берлине".

Что известно об уходе Вакарчука из шоу