Проблеми українського суспільства, – Злата Огнєвіч про критику відвертого танцю на "Холостячці"

"Холостячка" Злата Огнєвіч у 4 випуску станцювала відвертий танок перед учасниками. Вона отримала компліменти та захоплення від чоловіків, але критику в мережі. Злата відповіла, що така негативна реакція могла бути тільки від закомплексованих жінок.

Українська співачка та героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч захотіла по-новому відкритися для чоловіків у новому випуску романтичного проєкту. Вона пристрасно станцювала на сцені у відвертому вбранні. Її виступ розкритикували в мережі, тож зірка вирішила відповісти на хейт.

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Злата Огнєвіч про критику її танцю

Виконавиця найперше розповіла, що усвідомлювала те, що з приходом на шоу, може отримати хейт у відповідь. Вона зауважила, що проєкт "Холостячка" – не тільки щирий. Адже після 4 випуску він оголив "проблеми сучасного українського суспільства".

Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4 випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок,

– підкреслила Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Знаменитість додала, що такі дівчата є нещасливими та невпевненими в собі. Вони нібито просто показали свій страх перед проявом жіночності, жіночої сили й привабливості.

"Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених в собі й щасливих жінок. Я хочу, милі дівчата, щоб ви пізнали себе справжніх і почали жити. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви – круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку", – підсумувала "Холостячка".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що глядачам та користувачам мережі еротичний танець Злати Огнєвіч видався вульгарним , занадто відвертим. Вони зауважували, що такі образи вона має приміряти лиш для одного. Тоді як самим чоловікам виступ "Холостячки" дуже сподобався.

Текст публікації Злати Огнєвіч

Поговоримо?

Є тема, яку хочу з Вами підняти.

Коли я вирішила знайти любов на проєкті "Холостячка", я усвідомлювала, що цим вчинком відкрию двері до будинку своєї душі абсолютно всім бажаючим. Я виставлю на загальний огляд свої емоції, почуття, страхи, невдачі й перемоги.

Також знала, що з приходом на проєкт, я розповім свій шлях, в якому хтось побачить привід для хейту, а хтось – привід для мотивації. Тут хочу зазначити: особливо мене веселять огляди "Холостячки". Ой, дівчатка, ні в чому собі не відмовляйте.

Крім того, що проєкт "Холостячка" дуже важливий, щирий, екологічний – він ще оголює проблеми сучасного українського суспільства. Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4 випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок.

Ваші страхи перед таким проявом жіночності, жіночої сили й привабливості є справжнісінькими комплексами. Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених в собі й щасливих жінок. Я хочу, милі дівчини, щоб Ви пізнали себе, справжніх і почали жити.

Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви – круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку.