Васко поділився, що спочатку хотів надіслати Златі особисте повідомлення, але потім зрозумів, що йому нема чого соромитися. Саме тому вирішив поділитися з текстом не тільки з "Холостячкою", а й зі всіма, хто слідкував за їхньою історією. Васко зазначив, що глядачі на це заслуговують.

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Васко про виліт з "Холостячки"

Учасник реаліті-шоу оприлюднив чуттєвий кадр, на якому зображений разом зі Златою. Чоловік поділився, що казка на проєкті була неймовірно красивою, шалено емоційною та по-справжньому чарівною, хоча й тривала недовго.

Дякую тобі за ту палітру емоцій, які я відчув з тобою за ці 4 епізоди. Мені подобалися наші розмови, жарти й легкість спілкування. Наше знайомство, незабутні побачення, троянди, усмішки, аромати, одкровення, рояль, пісні, танці, тіні, погляди… Ти надихнула мене на творчий прорив і я вдячний за це,

– написав Васко у публікації.

Младєнов зазначив, що з "Холостячкою" він був справжнім, не грав роль. Хоча Злата не обрала його, чоловік побажав їй зустріти справжнє кохання, від якого "будуть метелики в животі, які змушуватимуть задихатися від ніжності".



Злата Огнєвіч та Васко / Фото з інстаграму Васко Младєнова

Текст публікації Васко:

Сьогодні я покинув проєкт, але чи закінчилася наша з тобою історія? Романтична – так. Творча – подивимося. Я щиро бажаю тобі знайти того чоловіка, з яким тобі буде добре у всьому і при вигляді якого твої метелики в животі будуть пурхати, змушуючи задихатися від ніжності.

На цьому проєкті я на деякий час випав з ритму свого життя, але здобув незамінний досвід і познайомився з прекрасними людьми, багатьох з яких можу назвати друзями.

Як абсолютно незнайомі та різні чоловіки за короткий час могли стати мені близькими товаришами? Не знаю, але це сталося. З кимось спілкувався більше, з кимось – менше, але я ціную кожного.

Можу сказати точно, що на мені не було масок і я не грав роль. Я був собою так само як у соціальних мережах, на телебаченні, в житті. Думаю, це видно.

Один розділ у моєму житті закінчується, а інший починається.