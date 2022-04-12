У пресслужбі виконавця зазначили, англомовний сингл Don't f*ck with Ukraine готується до випуску на міжнародному лейблі та створений спеціально для підтримки бойового духу кожного українця. Його Барських випустить на підтримку Збройних Сил України.

До слова "І нас не зламає війна": Макс Барських заспівав для переселенців у Львові

Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки ділюсь маленьким шматочком,

– коментує майбутню прем’єру Барських.

Макс Барських – Don't f*ck with Ukraine: слухайте тизер пісні

Реакція мережі

Відео також з'явилось не лише в ютубі, а й на інстаграм-сторінці артиста. Там на нього бурхливо відреагували колеги та українці:

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко : "Крутяк! Трек точно підтримає бойовий дух наших хлопців!!!"

: "Крутяк! Трек точно підтримає бойовий дух наших хлопців!!!" Музикант Lion : "Holy true!!!"

: "Holy true!!!" "Макс, це всесвітній хіт! Чекаємо з нетерпінням!"

"Свободу не зупинити";

"Коли вже закінчиться це пекло?! Дай Боже, щоб у вас хлопці були все добре. Ми з вами!!";

"Дуже драйвовим буде трек! Супер!!! Заряд для кожного українця";

"Макс, будемо чекати! Твоя музика завжди влучає прямо в серце. Ти вмієш передати свої почуття, як ніхто інший! Твоя зброя – це твоя творчість! Бережи себе";

"Це і є зброя. Слова пісень, які ми прокручуємо у своїх думках, нас програмують. Це свого роду афірмації. Тому починай співати пісні, які будуть наших людей заряджати лише на позитив... А захисникам надавати сил...".

Проте у коментарях вже традиційно знайшлось місце багатьом недобросовісним росіянам та "армії ботів", які засміяли нову пісню Барських та його патріотичну позицію щодо російсько-української війни.