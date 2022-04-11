Про Зеленського, Кіма та Арестовича: Jerry Heil випустила трек "Москаль некрасівий"

Співачка Jerry Heil надихнулася фрагментом виступу Вєрки Сердючки та написала пісню про ЗСУ. Трек вона назвала "Москаль некрасівий" ("Геть з України"). У тексті згадала Зеленського, Арестовича, Кіма.

Виконавиця переробила слова з народної пісні "Ой, на горі, та й женці жнуть", де згадала сучасних козаків – Зеленського, Арестовича та Кіма.

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"Геть з України, москаль некрасівий"

Jerry Heil надихнулася фрагментом з виступу Вєрки Сердючки, де та співає: "Геть з України, москаль некрасівий". Цей виступ спричинив фурор після початку повномасштабної війни, тому Jerry Heil вирішила реалізувати давню мрію та випустити трек Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка. Та виконавиця ніколи не думала, що запише таку пісню в час війни.

Відео "Геть з України, москаль некрасівий" матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам – Зеленському, Кіму та Арестовичу. І, звісно ж, народу України!

– розповіла виконавиця.

Jerry Heil – "Москаль некрасівий" ("Геть з України"): дивіться відео онлайн

Шанувальникам неабияк сподобався такий хіт, про що вони пишуть у коментарях до відео

"Це просто бомба! Ще й з мультфільмом дитинства! Геніально!"

"Це найкраще, що я побачила і почула сьогодні!"

"Файно! Дякую за вашу творчість! Натхнення вам!"

"Дякую за гарний настрій у скрутний час!"

"Пісня вогонь! Слава Україні! Слава ЗСУ!"

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