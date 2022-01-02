Український телеведучий Григорій Решетник провів Новий рік на роботі. Він був ведучим свята у курортному комплексі Rixos Prykarpattya.
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Образ Христини Решетник
Дружина ведучого супроводжувала його на вечірці. На зустрічі Нового року вона позувала у розкішному образі.
Христина Решетник одягнула вбрання від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (GASANOVA) – атласну синю мінісукню та стильний жакет з вишивкою на плечах.
Ефектний аутфіт зіркова дружина доповнила прозорими туфлями з блискітками на підборах та бордовою сумочкою від Saint Laurent.
Христина зібрала волосся ззаду, розпустивши пасма й накрутивши їх пишними хвильками. Завершував образ вишуканий макіяж. Блискучими тінями Решетник нафарбувала повіки, а губи підкреслила нюдовим блиском.
Відчуваю себе королевою сьогоднішньої ночі,
– поділилась жінка.
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Шанувальники активно коментують кожен допис Христини Решетник. Новий образ зіркової дружини підкорив мережу:
- "Красуня";
- "Дуже гарна";
- "Вам дуже личить, прекрасна";
- "Я просто захоплююсь вами, ви неймовірна";
- "Королева";
- "З Новим роком! Красуня";
- "Ви неймовірна".