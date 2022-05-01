Про Маріуполь, Ірпінь, Суми: зірки розчулили кавером на хіт Скрябіна "Місця щасливих людей"
Джерело:ютуб "Скрябіна"
Українські знаменитості переспівали хіт Кузьми Скрябіна "Місця щасливих людей". Зірки згадали відомі міста, що постраждали від російських загарбників.
Відомі українські музиканти об'єдналися заради чергового зворушливого ролика. Вони переспівали хіт "Скрябіна" "Місця щасливих людей".
Актуально Jerry Heil і Kalush заспівали для Анджеліни Джолі: "Будь ангелом миру для України"
Зірки зворушили кавером "Місця щасливих людей"
Андрій Кузьменко свого часу присвятив цю пісню містам, де він провів певний час у своєму житті. Українські зірки натомість згадали у композиції міста України – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів та Львів. Вони одні з тих, що найбільше постраждали від російської військової агресії.
До створення треку приєднались учасники гурту "Скрябін" та інші українські артисти:
- Юрко Юрченко,
- Олександра Заріцька,
- Артем Пивоваров,
- Сергій Танчинець,
- Фагот,
- Наталія Могилевська,
- Іван Navi,
- Руслана.
У пісні залишили уривок і від оригінального хіта.
"Пісня також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна. "Дякую вам, люди“, – сказав би Кузьма", – поділились знаменитості.
Кавер на пісню "Скрябіна" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн
Як реагує мережа
Зворушлива пісня розчулила багатьох. Про це люди пишуть у коментарях і діляться враженнями від каверу:
- "До сліз просто. Я сам з Маріуполя, але з багатьма українськими містами щось пов'язує";
- "Дуже гарно вийшло, молодці";
- "Кузьма, я знаю, ти з нами. Спочивай у мирі";
- "Ще раз переконуюся що вічне не можна забути. Мені 37 років, я виріс на музиці Кузьми. Моєму сину 6 рочків, і він слухає коломийки Скрябіна. Я щасливий";
- "Надзвичайно проникливе виконання";
- "Дуже гарно зробили, дякую. І Кузьма з ними";
- "Улюблена пісня заграла новими фарбами";
- "Дуже гарне відео і виконання пісні нашими зірками! Але сьогодні навертаються сльози, коли бачиш, якою була рідна Україна до війни і якими були наші найкращі міста, котрі тепер потерпають від загарбника. Та все ж маємо велику надію, що перемога буде за нами".