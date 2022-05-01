Про Маріуполь, Ірпінь, Суми: зірки розчулили кавером на хіт Скрябіна "Місця щасливих людей"

Українські знаменитості переспівали хіт Кузьми Скрябіна "Місця щасливих людей". Зірки згадали відомі міста, що постраждали від російських загарбників.

Відомі українські музиканти об'єдналися заради чергового зворушливого ролика. Вони переспівали хіт "Скрябіна" "Місця щасливих людей".

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Зірки зворушили кавером "Місця щасливих людей"

Андрій Кузьменко свого часу присвятив цю пісню містам, де він провів певний час у своєму житті. Українські зірки натомість згадали у композиції міста України – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів та Львів. Вони одні з тих, що найбільше постраждали від російської військової агресії.

До створення треку приєднались учасники гурту "Скрябін" та інші українські артисти:

Юрко Юрченко,

Олександра Заріцька,

Артем Пивоваров,

Сергій Танчинець,

Фагот,

Наталія Могилевська,

Іван Navi,

Руслана.

У пісні залишили уривок і від оригінального хіта.

"Пісня також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна. "Дякую вам, люди“, – сказав би Кузьма", – поділились знаменитості.

Кавер на пісню "Скрябіна" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн

Як реагує мережа

Зворушлива пісня розчулила багатьох. Про це люди пишуть у коментарях і діляться враженнями від каверу: