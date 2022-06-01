Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що написала казку для польського видання. Вона поділилась, що газета Dziennik Gazeta Prawna підготувала спеціальний випуск до Дня захисту дітей.

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Олена Зеленська написала казку

Жив собі колись... Мені завжди хотілося почати так свою розповідь. Як казку. Днями випала нагода – польська Dziennik Gazeta Prawna підготувала спеціальний випуск до Дня захисту дітей і запропонувала мені написати кілька слів,

– зізналась перша леді.

Дружина президента зізналась, що цей випуск підготували діти – вони стали журналістами й дизайнерами. Вона додала, що цього року до редакційної колегії долучили українських дітей. У своїй казці Олена Зеленська написала про хлопчика в сучасних українських реаліях.

"Написала про українського хлопчика, на чиє місто напали вороги, та його вірного песика Патрона, який, мов справжній герой, допомагає знаходити ворожі міни. Написала, наче казку, бо дуже хочеться розказати польським дітям про їхніх хоробрих друзів в Україні й менш за все – лякати їх війною. На жаль, для наших дітей це не казка, а реальність. Та діти в жодній країні не повинні жити у війні, не мають знати, що таке обстріли та бомбосховища", – наголосила перша леді.



Олена Зеленська написала казку / Фото з телеграму першої леді

Олена Зеленська підкреслила, що у теперішній час кожна дитина має право на безпечне дозвілля, дім, школу та друзів. Тоді як половина українських дітей все це втратила. Тому перша леді попросила польських школярів стати їм друзями.

"Чуйність і доброта долають будь-яке зло та морок. Якщо пам’ятатимемо про це, тоді в жодного зла на землі не буде шансу забрати усмішку в дитини. Дякую Dziennik Gazeta Prawna за можливість поділитися цими думками й за те, що запросили до редакції українських дітей. Можливо, хтось із них уже в дорослому віці отримуватиме свою Пулітцерівську премію. І згадає, що його перша стаття була в цьому випуску", – підсумувала Олена Зеленська.